Jorge Fernández León, fotografiado en el Bellas Artes, en la exposición de Santamarina. Juan Carlos Román

Jorge Fernández León, experto en políticas culturales: «La cultura asturiana debe dar un salto adelante y es el momento»

Comisario en el equipo de la Capitalidad Cultural para Oviedo, pone a ese objetivo como ejemplo de consenso

Marifé Antuña

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Es un hombre de cultura. En todos los ámbitos y todos los palos. La política, la gestión, la comunicación, nada le es ajeno a Jorge ... Fernández León, que fue viceconsejero de Cultura en los tiempos de Areces y que en la actualidad trabaja en favor de la Candidatura a la Capitalidad Cultural de Oviedo. Se confiesa pesimista por definición, pero sostiene que es el momento que pensar qué cultura queremos con amplitud de miras y en la búsqueda de consensos.

