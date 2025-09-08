El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Sin título', óleo sobre lienzo (195x295), 2023/2017. Museo Evaristo Valle

Juan Antón y la belleza del paisaje circundante

El Museo Evaristo Valle inaugura el día 26 la exposición 'Circum', con una decena de obras de gran formato del artista llanisco Juan Antón

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05

'Circum' es el título. Y es revelador de lo que hace con sus pinceles el llanisco Juan Antón (1976). Todo lo que le circunda, ... el bello entorno de la localidad de Cué en la que siempre ha vivido, se muestra en plenitud de color y, en la mayoría de los casos, en grandes formatos, en óleos sobre lienzos que alcanzan los dos metros de altura y superan los tres de ancho. Esos dos territorios, el geográfico y el artístico, son en los que siente más feliz y con los que viajará a Gijón, al Museo Evaristo Valle, donde el día 26, coincidiendo con la Noche Blanca, inaugurará muestra.

