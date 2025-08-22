El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Maribel Gallardo. Mercedes Fuertes

Maribel Gallardo, bailarina: «No se puede amar lo que no se conoce»

La artista del Ballet Nacional de España que actúa hoy en el Jovellanos clama por una mayor presencia de la danza en la educación

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 22 de agosto 2025, 06:19

Es un nombre ilustrísimo de la danza española, una maestra de bailarines, una mujer que ha recorrido el mundo y ha compartido escenario con los ... más grandes y que en 2021 recibió la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Maribel Gallardo, primera bailarina del Ballet Nacional de España y maestra repetidora, se despide de las tablas dentro de muy poquito en el Teatro Real, pero antes estará en Gijón. Hoy se sube al escenario del Teatro Jovellanos con el espectáculo 'España en la maleta' (20.30 horas, 19, 21 y 24 euros), que dirige María Herrero y que fue concebido en 2020 como tributo al compositor español Manuel de Falla y estrenado en la Villa Indiana de Colombres durante la cuarta edición del Encuentro con los Maestros. Con ella, el barítono Isidro Anaya, el pianista Luis Noain y el cantaor flamenco Paco del Pozo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 59 años Rodrigo Martínez, de la saga de Rodrigo Peluqueros
  2. 2 Un hombre detenido por robar en una heladería del centro de Gijón
  3. 3

    La venta de coches chinos se dispara en Asturias
  4. 4 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés
  5. 5 Identificado el conductor que se fugó en junio tras un accidente con heridos en La Camocha, en Gijón
  6. 6 Incendios forestales en Asturias: Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
  7. 7 La Guardia Civil recupera más de cuatro toneladas de cobre y detiene a tres personas por delito de hurto
  8. 8 Bertín Osborne pidió a Gabriela Guillén hacer la exclusiva de más de 65.000 euros con su hijo
  9. 9 La Policía Nacional prosigue con la investigación e interroga al único detenido
  10. 10 Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado matar a una mujer en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Maribel Gallardo, bailarina: «No se puede amar lo que no se conoce»

Maribel Gallardo, bailarina: «No se puede amar lo que no se conoce»