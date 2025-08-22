Maribel Gallardo, bailarina: «No se puede amar lo que no se conoce»

Es un nombre ilustrísimo de la danza española, una maestra de bailarines, una mujer que ha recorrido el mundo y ha compartido escenario con los ... más grandes y que en 2021 recibió la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Maribel Gallardo, primera bailarina del Ballet Nacional de España y maestra repetidora, se despide de las tablas dentro de muy poquito en el Teatro Real, pero antes estará en Gijón. Hoy se sube al escenario del Teatro Jovellanos con el espectáculo 'España en la maleta' (20.30 horas, 19, 21 y 24 euros), que dirige María Herrero y que fue concebido en 2020 como tributo al compositor español Manuel de Falla y estrenado en la Villa Indiana de Colombres durante la cuarta edición del Encuentro con los Maestros. Con ella, el barítono Isidro Anaya, el pianista Luis Noain y el cantaor flamenco Paco del Pozo.

–¿Qué destacaría usted de este proyecto tan singular?

–Esencialmente, que son alumnos, tanto músicos como bailarinas y bailarines, los que participan. Yo llevo siete años viniendo al Encuentro con los Maestros en Colombres y destaco el contacto y la complicidad que tenemos con los alumnos, inclusive con los maestros. La labor de María Herrera es maravillosa y el entorno en el que se hace lo es también. Para nosotros es un alimento para el alma.

–También es importante llevarlo a un teatro como el Jovellanos.

–Para mí el Jovellanos es como mi segunda casa, llevo actuando desde muy jovencita, lo adoro, porque me ha dado muchas satisfacciones y es un público entendido, que le gusta la danza y el arte. Por eso estoy maravillada, porque es importante para mí volver no con el Ballet Nacional de España sino en otro ámbito. Ahora estoy centrada en los conciertos de castañuelas, que es lo que voy a hacer junto a Isidro Anaya.

–Es un espectáculo único.

–Es la primera vez que vamos a mezclar canto con música, con castañuelas, con danza y con músicos y bailarines jóvenes. Va a ser maravilloso para el público y para nosotros.

–¿Cómo definiría usted la propuesta?

–Está basada en Federico García Lorca, aunque luego se van a meter otras piezas de Falla y otros autores. Es hablar de la emigración en España en estos lugares desde donde se ha salido fuera, se han traído otras músicas, otras culturas, otras sensaciones... Y por eso hay una mezcla de todo. Es algo inédito y creo que va a gustar. Es la mezcla de la cultura, de las artes, y ahí está para transmitir con los artistas al público.

–Hablaba de la importancia de esos encuentros con los maestros. ¿Hasta qué punto cree usted que es importante la danza en la educación?

–Es fundamental. Enseñar a los niños desde la base de los colegios lo es. En el Ballet Nacional lo hemos hecho y ha sido increíble ver cómo muchos descubrían la danza. No se puede amar lo que no se conoce.

–¿Y por qué nos olvidamos de ello?

–Ojalá tuviera yo la varita mágica. Lo que hacemos con los talleres y llevando espectáculos para gente joven es aportar un granito de arena. Eso debemos seguir haciendo para que llegue a los jóvenes. Si esperamos a que lo hagan las instituciones va a ser imposible. Nada esperamos.

–Además la danza es la menos programada de las artes. ¿Ese dolor sigue ahí?

–Se lo aseguro. Pregunte a cualquier bailarín lo que cobra. Muchas veces digo que si hubiese nacido en otro país la cosa cambiaría. Yo tengo 64 años y me retiro ahora en el Teatro Real con 'Medea' y todavía voy a Japón con el Ballet Nacional como maestra repetidora, me siento en el patio de butacas y aún se me acercan personas de allí y me piden un autógrafo. En España eso no pasa. Es una pena, una triste pena, pero lo tengo asumido.

–¿Cómo vive las vísperas de la jubilación?

–Regular (risas). Lo que pasa es que no me voy a jubilar nunca... Estoy contenta, el Real es un teatro que me ha aportado muchísimo.

–Tiene un currículo impresionante, ha bailado con Gades, José Antonio... ¿Qué sensación le provoca mirar atrás?

–Agradecimiento. Todos mis sueños se han cumplido. He sido muy afortunada porque he luchado mucho pero he estado con los más grandes de este país, he podido compartir con ellos escenario a la vez que me han dirigido y me han coreografiado. Me retiro muy feliz y de todo mi bagaje.

–¿Alguna espinita clavada?

–Haber llevado compañía. Hicimos un intento mi marido y yo pero es imposible. Pero no es algo que me traumatice. No hacerlo también me ha quitado de muchos problemas.

–Pero usted lo ha dicho, no se jubila del todo.

–No. Seguiré haciendo cosas. Estoy con los conciertos de castañuelas que he descubierto hace no mucho y me están dando muchas alegrías.