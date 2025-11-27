El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen de los ensayos de 'Matadero'.

El lado más salvaje de la explotación laboral, a escena en 'Matadero'

El Teatro Jovellanos de Gijón acoge este jueves, 27 de noviembre, el estreno de una obra de Diego Lombardía que es la primera producción de la compañía Norbayu

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:46

Comenta

Nace una nueva compañía teatral en Asturias, Norbayu, y lo hace con un estreno que no va a dejar al público indiferente. El título ... ya es revelador y elocuente, 'Matadero', y saca a escena el lado más salvaje de la explotación laboral. Diego Lombardía y Sara Soba, ambos formados como actores en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD), están detrás de esa compañía que sube al escenario un texto del que es autor el primero y que surgió a finales de 2022.

