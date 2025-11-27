El lado más salvaje de la explotación laboral, a escena en 'Matadero'

Nace una nueva compañía teatral en Asturias, Norbayu, y lo hace con un estreno que no va a dejar al público indiferente. El título ... ya es revelador y elocuente, 'Matadero', y saca a escena el lado más salvaje de la explotación laboral. Diego Lombardía y Sara Soba, ambos formados como actores en la Escuela Superior de Arte Dramático de Asturias (ESAD), están detrás de esa compañía que sube al escenario un texto del que es autor el primero y que surgió a finales de 2022.

Trabajó este actor como peón y devoró muchos pinchos en polígonos industriales. Allí, escuchando las charlas aledañas surgió la dramaturgia. «Esta historia está creada a partir de montones de conversaciones de pincho, son historias que las oyes y dices 'ostras', no es una historia real, pero se asemeja», dice Diego Lombardía. No es teatro documental pero casi.

Con el texto listo decidieron que había que llevarlo a las tablas. Buscaron directora, Xana del Mar, que asume el rol junto a Lombardía y que se entusiasmó con el proyecto. Empezó a andarse un periplo que se encontró en el camino con un importante premio de dramaturgia, el internacional ACoTaciOneS en la caja negra 2024, al que concurrieron ochenta textos de una treintena de países.

El empujón definitivo con ese galardón estaba servido. Los actores también estaban ya elegidos. Hugo Manso, Bea Canteli y Enrique Dueñas debían dar forma a un drama de 75 minutos con ocho personajes que no deja al público respirar. El planteamiento es el siguiente: «Lo común es hablar desde la perspectiva del abusado, nosotros queríamos hablar desde el otro lado, desde la cloaca». Esa idea se traduce en un relato con el siguiente argumento: «A un jefe le llaman un domingo y le dicen algo así como 'el negro se está desangrando', ¿qué hago? ¿lo llevo al hospital?». Es un ilegal. El hospital no es una opción y a partir de ese arranque ya demoledor llega todo lo demás. «Él trata de solventar el problema, ves transitar toda la ansiedad del protagonista que no puede solucionarlo», cuenta el autor del texto. Todo eso se cuenta sin medias tintas, sin tapujos, a las bravas: ropas ensangrentadas, espacios blancos, aceros... Todo conduce, incluso la música y la luz, a lugares sórdidos. «Estás viendo casi un psicópata, una persona que pierde la humanidad completamente, y lo que buscamos es explicar cómo funciona el poder», narra el dramaturgo, que subraya cómo estas personas acaban por ser esclavos de su propio poder y pierden por completo la humanidad.

Este jueves se sube a las tablas del Teatro Jovellanos este montaje duro, durísimo. Pese a lo cual, «nosotros queremos tener esperanza». E incluso en el propio nombre de la compañía, Norbayu apunta hacia ella. «Sara Soba y yo coincidimos en la ESAD e hicimos 'Cuando deje de llover', en ella la lluvia tiene un componente trágico y cuando para llega la esperanza, el nombre Norbayu viene a decir 'no orbayu', así que es esperanza». Su primera esperanza es que el público acompañe con aplausos el estreno y que pronto puedan hacerse más funciones y nuevas producciones.