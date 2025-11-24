La nueva directora del Museo de Bellas Artes asumirá su cargo el próximo lunes

Casi un año ha pasado desde que Alfonso Palacio, exdirector del Museo de Bellas Artes de Asturias, dejase la institución para incorporarse al Museo ... del Prado como director adjunto de Conservación e Investigación. Y será el próximo lunes, tal como ha confirmado él mismo esta mañana en la Universidad de Oviedo, cuando su sucesora, María López-Fanjul, asuma el cargo, dando así comienzo a una nueva etapa en el equipamiento ovetense.

Su nombramiento se conocía el pasado 9 de septiembre, aunque se desconocía hasta hoy el momento previsto para su llegada a Oviedo. «Hay que respetar los tiempos», sostenía el exdirector. «Ella tenía una situación profesional y personal complicada», pues vivía en Alemania, donde ejercía como jefa de conservación en el Bode-Museum y donde era también responsable de las colecciones de arte italiano posterior a 1500 y de la colección española».

«Es el momento otra vez del Museo de Bellas Artes», aseguró Palacio. «Apoyad todos a María, trabajad todos con ella como se trabajó conmigo. Yo quiero ser un buen exdirector y me he puesto a su servicio para cualquier cosa que necesitara, tanto en el plano del Museo de Bellas Artes de Asturias como en el plano del Museo del Prado para que sigan colaborando», confirmó.

Al conocerse la noticia de su nombramiento, María López-Fanjul había compartido con este diario que estaba emocionada y llegaría a la pinacoteca con «las ideas claras, pero se plasmarán una vez se discutan con la Junta y con la plantilla». «Se ha hecho ya un camino muy importante de trabajo y el siguiente paso será que la institución espere menos la visita de los asturianos y haga más por visitarles él. El museo, pero fuera del museo», adelantaba.