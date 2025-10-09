El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'NVBLS', la exposición de arte digital, vuelve a Pravia y Piedras Blancas

Pretende acercar el arte al público general mezclando las nuevas tecnologías y la cultura

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:20

Comenta

Fue en 2024 cuando se presentó 'NVBLS', una exposición que mediante el uso de la tecnología de realidad aumentada pretendía poner en valor el arte femenino a lo largo de la historia invisibilizado.

El nombre de la exposición que atiende precisamente a la eliminación de las vocales, al igual que las mujeres han sido eliminadas de la historia, hacía referencia al «juego» por el cual el visitante tiene que, mediante el uso de una tablet «redescubrir» el arte que queda oculto a simple vista del espectador.

Ahora, gracias al patrocinio del Principado de Asturias, en concreto de la Consejería de Cultura, la exposición podrá volver a visitarse este mes de octubre tanto en Pravia como el Piedras Blancas.

Esta exposición ahora itinerante, pretende acercar el arte al público general mezclando las nuevas tecnologías y la cultura.

Podrá ser vista durante la Noche Blanca de Pravia en la sede del Ayuntamiento de Pravia de 17 a 21 horas el día 10 y también los días 11 y 12 en el Espacio Juvenil 'El local' en el mismo horario.

La exposición es de acceso gratuito y no requiere inscripción previa, hasta completar aforo.

