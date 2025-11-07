Patricia Urquiola recibe el Premio Nacional de Diseño a toda su trayectoria de manos de la Reina Doña Letizia muestra su «admiración» por los premiados en un acto en el que abogó por el uso responsable de la IA, al tiempo que defendió que «la inteligencia humana es irremplazable»

Azahara Villacorta Gijón Viernes, 7 de noviembre 2025

De asturiana a asturiana, la Reina acaba de entregar a la arquitecta y diseñadora Patricia Urquiola uno de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2024 y 2025 en el madrileño Palacio Real de El Pardo, un acto en el que doña Letizia aprovechó para recordar que la Inteligencia Artificial, «bien utilizada, puede ser muy útil», aunque puntualizó que «la inteligencia humana es irreemplazable».

«La IA, ya lo sabemos, es una gran herramienta en desarrollo, que va a ser excepcional, que, bien utilizada, puede ser muy útil», destacó la Reina durante la entrega de unos galardones que distinguen a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial.

Asimismo, se otorgan a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español -como en el caso de la ovetense, con estudio en Milán y obra expuesta en el MoMA- y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la competitividad.

Dotado con 50.000 euros

«España es muchas cosas de todo tipo, pero España sois también vosotros, mujeres y hombres con obras, trayectorias e inteligencias únicas que habéis merecido que vuestro país os reconozca por innovar en biomedicina, por solucionar problemas, por ampliar los límites de la innovación, por haber sabido hibridar el diseño con el arte...», les dijo a los premiados, entre ellos, Urquiola, quien ha llevado el diseño español por todo el mundo y que recogió de sus manos el premio a la Trayectoria en Diseño, dotado con 50.000 euros.

Letizia mostró su admiración por los premiados y aplaudió que, a pesar «de las dificultades», sigan «con tanto entusiasmo, con energía y con esa gran inteligencia humana para seguir transformando y mejorando» las vidas de los españoles.

El carácter de estas distinciones es honorífico, salvo la modalidad de Pequeña y Mediana Empresa Innovadora, dotada con 50.000 euros, en la que este año ha resultado ganador Sepiia 2080 SL; la de Joven Talento Innovador, con 30.000 euros, en la que ha sido premiado Marcos González Sanz; la de Trayectoria en Diseño, la de Jóvenes Profesionales del Diseño, con 30.000 euros, con Miguel Leiro Fernández-Cuesta como galardonado, y aquella en la que ha sido galardonada Urquiola, que también tiene en su haber la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.