Algunas obras del artista que se pueden ver en Gijón. E. C.

Alexander Grahovsky

Donde todo es posible

La galería Bea Villamarín acoge la primera muestra en Gijón de este artista de tintes surrealistas y simbólicos

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Si algo tiene Alexander Grahovsky es la capacidad asombrosa de no dejar a nadie indiferente. Cualquiera que se adentre en su universo, que luce ahora ... sin complejos sobre las paredes de la galería Bea Villamarín, entenderá a lo que nos referimos: en sus paisajes pasa todo y a la vez no pasa nada. Quien se asome a ellos, como quien observa curioso a través de una ventana, participará de una escena que bien podría ser un sueño, una realidad alternativa o una película de tintes surrealistas. Con ingenua curiosidad, tratará de entender quiénes son, qué hacen, qué historia nos están contando los animales, los fantasmas, las personas que danzan alrededor de un fuego, las que se esconden tras la vegetación, las que se pasean desnudas sin pudor. ¿Qué música desprende una trompeta que echa fuego? ¿A dónde va el fantasma que, en mitad de la noche, se está bajando de un coche? ¿Quién es la persona que flota inerte sobre un lago y a la que nadie mira?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

