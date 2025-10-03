Si algo tiene Alexander Grahovsky es la capacidad asombrosa de no dejar a nadie indiferente. Cualquiera que se adentre en su universo, que luce ahora ... sin complejos sobre las paredes de la galería Bea Villamarín, entenderá a lo que nos referimos: en sus paisajes pasa todo y a la vez no pasa nada. Quien se asome a ellos, como quien observa curioso a través de una ventana, participará de una escena que bien podría ser un sueño, una realidad alternativa o una película de tintes surrealistas. Con ingenua curiosidad, tratará de entender quiénes son, qué hacen, qué historia nos están contando los animales, los fantasmas, las personas que danzan alrededor de un fuego, las que se esconden tras la vegetación, las que se pasean desnudas sin pudor. ¿Qué música desprende una trompeta que echa fuego? ¿A dónde va el fantasma que, en mitad de la noche, se está bajando de un coche? ¿Quién es la persona que flota inerte sobre un lago y a la que nadie mira?

«Aquí no hay un relato lineal, sino una narrativa abstracta», describe el propio autor en el texto de la exposición. Intercalando pinturas de colores vibrantes con otras de cromáticas más sutiles, se muestra «una deriva de imágenes que buscan invocar una sensación: la de habitar el filo incierto entre lo que sucedió y lo que pudo suceder». Incierto, sí, pero de magnetismo irresistible. El autor bebe de El Bosco –no en vano bautiza sus obras como 'jardines'– y evoca a los grandes del surrealismo. ¿Qué es lo que pasaba en las pinturas de Leonora Carrington? ¿Y en las de Maruja Mallo o Remedios Varo? El mismo todo y la misma nada: lo que ocurre está congelado en el instante revelado al espectador; lo anterior y lo posterior permanecen sumidos en el misterio.

Alexander Grahovsky tiende a un fantasma como quien tiende una sábana y en su pincel todo parece posible. Pinta con ligereza, con un trazo suelto y atrevido que, sin embargo, se detiene en el detalle, en los gestos, en el movimiento que imprime con precisión a cada figura. Su verde intenso y su azul vibrante se han vuelto casi un sello personal; sobre ellos irrumpen animales, árboles, figuras humanas y espectros, pero también planos de rosa, rojo o naranja que equilibran la composición, aligeran el conjunto y confirman que, aunque el autor juegue con la espontaneidad de un niño, aquí nada es casualidad.

'La A6 cuando se disipa la niebla' es toda una experiencia en la que cada espectador puede construir su propia lectura, diferente cada vez que se fije en un nuevo personaje, una nueva situación inverosímil o una nueva revelación. Porque algo está claro: no basta con verlos una sola vez. Los paisajes de Grahovsky son lugares donde siempre apetece volver.

