De la pureza de la forma

Ver / sentir / habitar. Las pinturas de Lisardo Menéndez y las esculturas de Tanadori Yamaguchi inundan la galería Aurora Vigil-Escalera hasta el 28 de octubre

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Lisardo Menéndez (Mieres, 1960) y Tanadori Yamaguchi (Nagoya, Japón, 1970) han invadido el espacio de la galería de arte Aurora Vigil-Escalera para recordar al ... espectador los principios de la sencillez. De las formas en negros, grises y rojos con las que Menéndez crea una profundidad absorbente, hasta el trabajo escultórico de Yamaguchi, que convierte en orgánico el mármol, la madera o el granito, el recorrido por estas obras es un descanso para la vista, que recae sin distracciones sobre formas puras, geometrías estables y colores primitivos. «La rigurosa pintura de Lisardo y las sensuales esculturas de Tadanori invitan al espectador a acercarse a un ámbito estético de extraordinaria serenidad en el que se busca y presenta lo esencial», resume con acierto Fernando Castro Flórez, quien firma el texto de esta exposición.

