Rajashi Banerji: «Ganar el Memorial María Luisa es llegar a lo más alto»

Las magníficas fotografías de naturaleza que cada año propicia el Memorial María Luisa se dispersan y muestran por diferentes lugares de Asturias. Si están ... ya presentes en los escaparates de Oviedo, llegaron a Infiesto, a los Jardines de la Obra Pía, donde se exponen las mejores de este 2025.

Y ya está en Asturias el indio Rajashi Banerji, el ganador absoluto de esta edición con una fotografía de una pantera negra tomada en África. «Este es un premio de mucho prestigio, es otro nivel, es llegar a lo más alto», dice quien ya había obtenido galardón en otras categorías.

Esa imagen ganadora requirió mucho esfuerzo y paciencia infinita para conseguirla. «He estado fascinado por las panteras negras desde que era un niño y en India las hay en muchos bosques, pero no se puede acceder de noche porque no se dan permisos y por lo tanto no se pueden tomar fotografías», introduce. Eso le llevó a África. Localizó el lugar perfecto y allí acudió con su cámara. Fueron nueve noches sin dormir para poder captar esa imagen. Estudió los movimientos de las animales y esperó hasta el momento perfecto, cuando la pantera se colocó en lo alto del árbol. Estuvo desde las once hasta las tres de la mañana, en un lugar idílico que le pareció absolutamente mágico. «Estar solo en un sitio tan hermoso con esa bonita creación de Dios en el árbol y las estrellas fue algo divino, una conexión especial», cuenta y revela que una de las claves para poder captar esa fotografía radica en que el árbol que aparece tiene muy pocas ramas. Pudo por fin esa noche en concreto disparar su cámara en una exposición de 30 segundos y le metió un flash de un segundo para poder iluminar a la pantera y firmar 'Black panther under the Stars', que así se titula una fotografía que también resultó victoriosa en la categoría de Biodiversidad.

Después de hacer realidad este sueño, aún quedan muchas fotografías por disparar para este amante de la naturaleza. «Estoy pensando en fotografiar conflictos entre animales en diferentes partes del mundo, entre elefantes, leopardos y también orangutanes o chimpancés», señala el fotógrafo indio, que viaja por diferentes países para disfrutar de su afición a la fotografía de naturaleza.

El sábado en el Teatro Filarmónica, a las 19 horas, entregarán los premios de esta edición del memorial, que dará cita en Oviedo a fotógrafos llegados desde Suiza, Francia, India, Reino Unido, Tailandia, Hungría, Emiratos Árabes, Estados Unidos.

El certamen cumple en esta edición 35 años. El jurado valoró 18.684 fotografías y 199 vídeos y documentales, que fueron remitidos a concurso por los 1.590 fotógrafos inscritos, procedentes de 95 países, y seleccionó aquellas instantáneas «que resultaron ser las técnicamente más valiosas y las visualmente más impactantes, obteniendo como resultado ese conjunto de imágenes realmente únicas».