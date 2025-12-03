El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
Tomás Corrada y Belarmina Corrada.

Al rescate del legado de la familia Corrada

Juaco López viaja a Chile para documentar la peripecia vital de Tomás y Belarmina, cuyo hijo donó al Muséu del Pueblu d'Asturies tres casas que servirán para adquirir patrimonio

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:06

A Santiago de Chile con un solo fin: saber más y documentar a fondo a la familia Corrada Corrada, originaria de Amieva y que acabó ... haciendo vida en el continente americano. Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies, vuela este jueves al otro lado del charco con una misión que es, sin duda, grata, como lo fue para el museo convertirse en heredero universal de Manuel Corrada, matemático y profesor de la Escuela de Arquitectura de Santiago e hijo de Tomás y Belarmina.

