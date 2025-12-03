Al rescate del legado de la familia Corrada

A Santiago de Chile con un solo fin: saber más y documentar a fondo a la familia Corrada Corrada, originaria de Amieva y que acabó ... haciendo vida en el continente americano. Juaco López, director del Muséu del Pueblu d'Asturies, vuela este jueves al otro lado del charco con una misión que es, sin duda, grata, como lo fue para el museo convertirse en heredero universal de Manuel Corrada, matemático y profesor de la Escuela de Arquitectura de Santiago e hijo de Tomás y Belarmina.

Este hombre, que conocía y admiraba el trabajo del museo, murió joven y quiso que los bienes de su familia retornaran en cierta forma a la tierra de sus ancestros. Y por eso dos casas, valoradas cada una de ellas en un millón de dólares, así como una tercera en Amieva, han pasado a ser propiedad municipal, después de que el Ayuntamiento de Gijón aceptara esa herencia. Hay ya un equipo jurídico trabajando en la venta de esos dos chalés ubicados en el barrio de Providencia y con el dinero que se obtenga la idea es que pueda adquirirse patrimonio para el espacio cultural. Esa fue la condición que puso el donante para realizar tan generoso regalo y así plasmó en su testamento: «(...) Para que se destinen los citados bienes y derechos a la compra de bienes de patrimonio cultural material relacionado con el medio rural de Asturias, con el fin de salvarguardar y conservar la memoria de los campesinos asturianos».

El viaje a Chile de López no tiene como fin meterse en temas de escrituras y similares, su afán no es otro que investigar en esas dos casas la documentación respecto a la familia, que cree que puede ser bastante, puesto que el donante era una persona con cierto gusto por la conservación.

Claro está que es así cuando ha querido que la herencia familiar acabe suministrando de más fondos a un museo. «Por una cuestión de respeto y justicia, lo que queremos es conservar la memoria de la familia», afirma Juaco López. Cree que puede haber numerosas fotografías y cartas que servirán para alimentar los fondos que cuentan a la emigración asturiana en América en el museo gijonés.

Manuel Corrada ya donó su gran biblioteca a una universidad de Santiago de Chile, de modo que ese tipo de material, que por otra parte sería muy complicado de traer a España, ya está a buen recaudo. Ahora toca recordar y documentar la peripecia vital de Belarmina y Tomás.

Fallecido en junio de 2022 en España, Manuel Corrada Corrada vivió la mayor parte de su vida en Santiago de Chile, pero era común verle por Asturias y frecuentaba la casa familiar de Arnaño, en Amieva. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Chile, fue investigador en lógica, matemática de la teoría de conjuntos, métodos de aritmetización de Gödel y máquinas de Turing.

Profesor e investigador de la Universidad Católica, fue invitado en universidades europeas y americanas y publicó artículos científicos, junto a escritos y ensayos sobre la relación entre ciencia y artes visuales, el diseño, la percepción y la arquitectura, además de críticas en diferentes medios de comunicación de Chile y de otros países.