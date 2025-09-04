El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una de las fotografías de Libia de Manu Babo para la exposición del Barjola.

Un retrato de seres humanos atrapados en el frenesí de la violencia

Manu Brabo ultima en el Barjola una exposición de fotografías de Oriente Próximo en el marco de los Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:41

«A través de mis años de trabajo en los conflictos de Oriente Próximo, ofrezco un punto de partida para una comprensión más profunda sobre ... muchos de los interrogantes que ahora nos azotan y descorazonan en esta isla de seguridad que es Europa». De esta forma presenta Manu Brabo la exposición 'This is War', que el próximo martes abre sus puertas en el Museo Barjola de Gijón en el marco de los Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo de Asturias. Y con ese viaje a los conflictos y las revoluciones busca ofrecer una «visión cercana de los seres humanos normales atrapados en el anormal frenesí de la violencia», cuenta. Trata de vincular el dolor de quellos que aparecen en las fotografías con el de quienes las miramos. Porque –sostiene– entendiendo la migración, el odio, la ira y la tragedia que nacen de ellos podemos definir «cómo queremos que sea la sociedad occidental de hoy en día y sobre todo la de nuestros hijos».

