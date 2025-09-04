Un retrato de seres humanos atrapados en el frenesí de la violencia Manu Brabo ultima en el Barjola una exposición de fotografías de Oriente Próximo en el marco de los Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo

Una de las fotografías de Libia de Manu Babo para la exposición del Barjola.

M. F. Antuña Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 21:41 Comenta Compartir

«A través de mis años de trabajo en los conflictos de Oriente Próximo, ofrezco un punto de partida para una comprensión más profunda sobre ... muchos de los interrogantes que ahora nos azotan y descorazonan en esta isla de seguridad que es Europa». De esta forma presenta Manu Brabo la exposición 'This is War', que el próximo martes abre sus puertas en el Museo Barjola de Gijón en el marco de los Encuentros Internacionales de Fotoperiodismo de Asturias. Y con ese viaje a los conflictos y las revoluciones busca ofrecer una «visión cercana de los seres humanos normales atrapados en el anormal frenesí de la violencia», cuenta. Trata de vincular el dolor de quellos que aparecen en las fotografías con el de quienes las miramos. Porque –sostiene– entendiendo la migración, el odio, la ira y la tragedia que nacen de ellos podemos definir «cómo queremos que sea la sociedad occidental de hoy en día y sobre todo la de nuestros hijos».

En relato cronológico comienza en 2011 en la guerra de Libia, en la que Brabo estuvo cautivo durante 40 días, prosigue en las primeras elecciones democráticas en Egipto, continúa en Siria, el país donde captó la dramática imagen convertida en una contemporánea 'Piedad' de un padre sosteniendo a su hijo muerto con la que ganó el Pulitzer, continúa con la golpe de estado en Egipto, se detiene en la guerra contra el ISIS, abunda en las crisis de los refugiados y su llegada a Europa. Ampliar Otra de las imágenes de Manu Babo que formarán parte de la muestra. Es un relato visual conmovedor que se adelanta a la celebración del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo, que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de octubre en Gijón. Tiene como fin visibilizar las crisis humanitarias y fomentar el diálogo entre profesionales. Habrá, además de la del Barjola, exposiciones en el Dindurra y el paseo de Begoña, talleres, clases magistrales, proyecciones, mesas redondas y actividades educativas. Además de las sedes citadas, la principal será el Centro de Formación de Hostelería y Turismo de Gijón.

