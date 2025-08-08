El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

A la derecha, 'Abesti gogorra III' y al fondo, 'Abesti gogorra I' y 'Iru burni I', en el museo de San Diego Mikel Chillida

San Diego acoge la primera gran exposición de Chillida en EEUU en casi medio siglo

El Museo de Arte reúne hasta febrero más de 85 obras del artista, en la primera exposición del artista en ese país en cincuenta años

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:53

Más de 85 obras de casi todas las etapas de la trayectoria de Chillida conforman la exposición que el Museo de Arte de San Diego ... dedica hasta el próximo 8 de febrero al artista donostiarra. Aunque varias entidades han expuesto en los últimos años al artista, la de San Diego es la primera gran muestra dedicada a Chillida en EE UU en los últimos cincuenta años. 'Eduardo Chillida: Convergence', inaugurada el pasado viernes, reúne obras que van desde las esculturas en distintos formatos en hierro forjado, roble, alabastro y arcilla hasta creaciones en papel procedentes de Chillida Leku. Como remate de la visita, una experiencia inmersiva creada a partir de imágenes de El Peine del Viento permite al visitante sumergirse en lo más parecido que hay al enclave donostiarra sin estar en él.

