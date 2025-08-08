San Diego acoge la primera gran exposición de Chillida en EEUU en casi medio siglo

Más de 85 obras de casi todas las etapas de la trayectoria de Chillida conforman la exposición que el Museo de Arte de San Diego ... dedica hasta el próximo 8 de febrero al artista donostiarra. Aunque varias entidades han expuesto en los últimos años al artista, la de San Diego es la primera gran muestra dedicada a Chillida en EE UU en los últimos cincuenta años. 'Eduardo Chillida: Convergence', inaugurada el pasado viernes, reúne obras que van desde las esculturas en distintos formatos en hierro forjado, roble, alabastro y arcilla hasta creaciones en papel procedentes de Chillida Leku. Como remate de la visita, una experiencia inmersiva creada a partir de imágenes de El Peine del Viento permite al visitante sumergirse en lo más parecido que hay al enclave donostiarra sin estar en él.

Aunque el centenario del artista fue nominalmente el año pasado, la programación de la efeméride comenzó ya en 2023 con exposiciones –como la celebrada en Austria–, y se prolongará durante parte de 2025. «Es uno de hitos de este año, junto a la exposición de Valladolid, y de todo el centenario porque después de tanto tiempo, una exposición en un museo importante de Estados Unidos es algo muy a destacar», recalca Mikel Chillida, director de Desarrollo de Chillida Leku y miembro del Comité de Dirección de Eduardo Chillida 100 años.

Una ciudad fronteriza

Comisariada por Rachel Jans, la exposición recorre prácticamente toda la trayectoria de Chillida –con excepción de aquellas primera obras de su etapa parisina–, e incluye además algunas muy poco vistas en Europa, procedentes de fondos estadounidenses como los del Museo de Bellas Artes de Houston, el Museo Solomon R. Guggenheim y el Instituto de Arte de Chicago, entre otras instituciones.

Fondos estadounidenses El museo reúne por primera vez desde 1996 las esculturas que conforman 'Abesti gogorra'

Es el caso de la serie 'Abesti gogorra', cuyas esculturas se exponen juntas por primera vez desde 1996. «Son obras que se encuentran en las grandes colecciones norteamericanas». En cuanto a la serie 'Peine del Viento', está presente en la muestra tanto a través de varias esculturas y dibujos como de una experiencia de realidad virtual que permite a los visitantes trasladarse hasta el litoral donostiarra para 'evocar' el paisaje sonoro de olas y viento.

Peine del Viento La muestra incluye obras y dibujos de la serie, y un montaje de realidad virtual del enclave donostiarra

Mikel Chillida hace especial hincapié en destacar que la institución que acoge la exposición «no es el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, sino el museo de arte general, que tiene una colección extensísima, desde el egipcio al asiático. Responde al concepto de gran pinacoteca tal y como lo entienden en las grandes ciudades estadounidenses», señala.

Un catálogo –que estará próximamente a la venta en Chillida Leku– con textos del arquitecto Norman Foster; el propio Mikel Chillida y la comisaria, Rachel Jans; el director de orquesta Gustavo Gimeno; y la doctora en filosofía Ana María Rabe, acompaña a la exposición estadounidense. Se da la circunstancia de que Foster, que se encargará de la futura ampliación del Museo de Arte de San Diego, expone en el centro californiano algunas de sus maquetas, incluida la de la ampliación del Bellas Artes bilbaíno, en la que ha incluido pequeñas reproducciones de 'esculturas' de Chillida.