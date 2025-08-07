La semilla del cambio de Asturias

Eso en lo que es experto el Muséu del Pueblu d'Asturies de calzar con una H mayúscula la historia pequeña, la del día a ... día, la que no aparece en los libros y muchas veces ni siquiera se considera digna de conservar, es justo lo que hace con éxito su nueva exposición, 'Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana, 1890-1990', que hasta marzo reivindicará desde la fototeca del equipamiento gijonés a través de 152 imágenes la importancia de este cereal que cambió radicalmente el paisaje asturiano y la alimentación de personas y ganado, que se convirtió en símbolo de abundancia, que modificó para siempre el ciclo agrícola y la cabaña ganadera, la arquitectura rural con la expansión de la panera, y que unió por siempre esta tierra con la mexicana de su procedencia.

Cuesta imaginar lo que sería el paisaje tradicional asturiano sin las riestras de maíz secando en el corredor de los hórreos. Sin el sonido de las risas de las reuniones para esfoyar panoyes. Sin boroña, ni tortos. Sin embargo, hasta el siglo XVII nada de ello había. Y lo que vino después fue en muchas ocasiones injustamente retratado. Porque hay muchas fotos, infinitas, de asturianos, familias enteras retratadas delante del maíz. Como si quisieran decir –tal y como acertadamente apunta el director del museo, Joaco López–: «En esta casa no se pasa fame». Pero ninguna en los ingentes fondos del Museu del Pueblu d'Asturies de la siembra. Que de tener que trabayar no se presume tanto. Y pocas, sorprendentemente pocas, de la esfoyaza. Así que el museo se puso de nuevo manos a la obra con ese trabajo de justicia histórica, instado esta vez por la Asociación para la recuperación de la memoria del maíz asturiano 'Tarucu', para dar a luz una exposición que recoge la mirada de fotógrafos expertos y aficionados. Desde Constantino Suárez a testigos anónimos.

'Campesinos en Viego' (Ponga, 1920), de Celso Gómez Argüelles. Julio A. Fernández Lamuño. Las hijas del fotógrafo, responsable de la Granja Agrícola de Tineo, h. 1969 El tren de Infiesto (1918), de Celso Gómez Argüelles. 'Molinera del Molín de Ferrán' (Espinaréu, Piloña, 1993) de Joaquín Bilbao, fotógrafo de EL COMERCIO hasta su fallecimiento. 'Esfoyaza', Carrandi (1930), de Joaquín García Cuesta. 1 /

Se divide la muestra en nueve partes: 'El paisaje del maíz' es la primera. 'La vida entre maíz' la sigue y deja estampas como la de un grupo de milicianos cavando una trinchera en el 36 rodeados de estas plantas; 'La cosecha', donde hay que hacer mención especial a las imágenes de Eladio Begega; 'La esfoyaza'; 'El secado'; 'La ofrenda', que no olvida los ramos y las subastas de las fiestas; 'El molín', 'El maíz como telón de fondo' de tantos retratos y, por último, 'El maíz, seña de asturianía'.

Ayer recorrió Joaco López una por una, acompañado de la concejala de Cultura Montserrat López, del secretario del Centro Asturiano de México, Juan Luis López, y del antropólogo Adolfo García Martínez. Él firma los textos del libro de KRK ediciones que en otoño publicará con todas las fotos el museo, que prepara además talleres y otras actividades.