Adolfo García, Joaco López, Juan Luis López y Montserrat López. A. C.

La semilla del cambio de Asturias

El Muséu del Pueblu d'Asturies muestra hasta marzo 150 fotografías en las que el maíz se reivindica como telón de fondo de la región desde hace más de un siglo

Aida Collado

Aida Collado

Gijón

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:05

Eso en lo que es experto el Muséu del Pueblu d'Asturies de calzar con una H mayúscula la historia pequeña, la del día a ... día, la que no aparece en los libros y muchas veces ni siquiera se considera digna de conservar, es justo lo que hace con éxito su nueva exposición, 'Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana, 1890-1990', que hasta marzo reivindicará desde la fototeca del equipamiento gijonés a través de 152 imágenes la importancia de este cereal que cambió radicalmente el paisaje asturiano y la alimentación de personas y ganado, que se convirtió en símbolo de abundancia, que modificó para siempre el ciclo agrícola y la cabaña ganadera, la arquitectura rural con la expansión de la panera, y que unió por siempre esta tierra con la mexicana de su procedencia.

Espacios grises

