«Laboral Centro de Arte tiene que recoger lo que está pasando en el arte y buscar la sostenibilidad»

Comienza una nueva etapa para Laboral Centro de Arte y lo hace, desde esta semana, con la historiadora del arte, comisaria y gestora cultural ... Semíramis González a la cabeza. Este martes tenía lugar su primer encuentro oficial con la consejera de Cultura, quien no dudó en trasladarle el apoyo del patronato ante el gran «reto» que tiene ahora por delante al frente de la institución.

El de Semíramis González es un nombre ampliamente reconocido y valorado dentro del sector cultural en la región, pues «estuvo muchos años trabajando en Asturias, tiene una larga trayectoria también como comisaria y conoce el tejido social, territorial y artístico» del lugar donde ahora ejercerá un nuevo y significativo papel, y así lo quiso poner en valor Vanessa Gutiérrez al finalizar su primera reunión.

Fue una toma de contacto que servía para poner en marcha el nuevo proyecto del equipamiento de Cabueñes; para «dar la bienvenida a la nueva directora» y para presentarle a los trabajadores del centro. Pero fue, sobre todo, la ocasión para ratificar el apoyo del patronato ante su nombramiento, que se hacía oficial el pasado 30 de julio, seis meses después de que fuese cesado su anterior director, Pablo DeSoto, alegando pérdida de confianza

Arrancaba así la agenda de González como nueva gerente y directora artística y era el momento de destacar la importancia, por un lado, de que el equipamiento «esté integrado dentro de las redes internacionales» –algo que la consejera considera «fundamental»– y, por otro, de que mantenga «una relación constante con otros equipamientos similares» y tienda la mano a otro tipo de centros, quizá de distinta naturaleza, pero «que es interesante que se abran a nuevas vías de expresión».

No se olvidó Gutiérrez de los artistas y galerías de arte asturianas, con quien recordó que también es importante mantener una conexión desde Laboral, así como con otros equipamientos museísticos «e incluso con las iniciativas municipales que hay por toda Asturias y que tienen que ver también con las artes visuales», un sector donde, insistió, la nueva gestora cuenta con una amplia experiencia para hacer frente a los retos que supone llevar a cabo esta gestión. Unos retos que pasarán por conjugar el carácter innovador e investigador del centro con el objetivo ya iniciado de seguir aumentando el número de visitantes.

González se encuentra «muy emocionada, con mucha alegría por volver a casa y, también, con mucha ilusión y ganas de arrancar», y así lo expresó a este diario hace apenas unas semanas, cuando trascendía la noticia de su nombramiento. Igual que ahora la consejera, en esa ocasión quiso hacer hincapié en la importancia de mantener «una relación continuada con otros centros de arte, no solo internacionales, sino también nacionales. Y no solo para que acojan exposiciones que se desarrollan en Laboral, sino también a los artistas asturianos».

Expresó además su intención de recuperar «apoyos particulares a través del mecenazgo», destacando «la importancia de la colaboración público-privada» que involucra también a agentes del sector como galerías y otras instituciones.

«Este es un puesto de dirección, pero forma parte de un conjunto de departamentos e instituciones, del propio tejido asturiano, en el que todos aportan una parte. La dirección debe recoger todo eso, es un reto abierto al diálogo. Y esa es mi intención», zanjaba.