Teresa Muñiz, artista: «El paisaje y la naturaleza siempre son mi fuente»

La abstracción lírica es su territorio. Siempre influenciada por los paisajes, siempre con una mirada muy orgánica sobre la naturaleza. Teresa Muñiz nació en ... Madrid en 1942 y allí se formó como artista, en la Real Academia de San Fernando. Pero en Asturias tiene el origen y aquí ha vuelto en repetidas ocasiones para mostrar su obra. Ahora, en el Centro Municipal de Arte y Exposiciones de Avilés que, bajo el comisariado de Luis Feás, acoge hasta junio la muestra 'Nido-Ritual'. No miente el título de una exposición que presenta trabajos realizados durante el último lustro por esta veterana artista.

«Esto está inspirado en la forma ritual de construir el nido. En la Prehistoria, los primitivos construían sus chozas; lo mismo, en el mundo animal. Me interesa cómo utilizan el canto, la danza para construir estos nidos en el caso de las aves. Esto siempre me ha llamado la atención, siempre me he fijado en la cantidad de vegetales que amalgaman y mezclan para construirlo, cómo lo enredan, cómo lo enmarañan, cómo lo tejen. Todo eso me encantó y me inspiró mucho», narra la artista.

Las maneras de llegar a ese universo han sido múltiples. Hay pintura acrílica y hay dibujo en una muestra ecléctica con hueco también para el collage y para jugar con los blancos, los negros y el color. «Hay dibujos que yo llamo automáticos que están sobre un soporte de papel muy transparente japonés. Los hice de forma automática, sin ninguna reflexión, dejándome llevar por ese mundo», cuenta. Los dibujos en blanco y negro son, en cambio, más reflexivos y más serenos: «Son como un proceso orgánico, como algo que nace», cuenta. Hay, además, otros trabajos sobre papel en los que se mezclan collage, pintura y gouache.

Son, en total, unas cuarenta las piezas expuestas por esta mujer, encantada de mostrarse en Avilés. «Toda mi vida he veraneado en Piedras Blancas, de modo que tengo un vínculo con Avilés enorme. Le tengo un gran cariño y estoy feliz de haber hecho esta exposición. Está estos meses de exhibición asturiana a caballo entre Madrid y Asturias. En la capital sigue trabajando y hay un proyecto en ciernes aún sin concretar en CentroCentro.

En Oviedo también ha expuesto su trabajo esta creadora que trabajó para la galería Carmen Benedet, una pionera en Asturias, y que nunca ha dejado de evolucionar. «Siempre estoy cambiando porque cuando ya una cosa la domino, me aburre y no quiero estar viviendo de las rentas y repitiéndome a mi misma».

Las exposiciones anteriores tenían un origen bastante paisajísitico. Es tendencia en su obra reinterpretar el paisaje desde la abstracción. «El paisaje y la naturaleza son siempre una fuente para mí y ahora, lo mismo, porque el nido también tiene mucha relación con la naturaleza», cuenta. Y ahí se quedará. Sigue ese camino artístico en el que se siente cómoda y feliz: «Me encuentro muy a gusto, y todavía no he acabado, hay todavía mucha materia que trabajar».

A esa reflexión sobre los procesos constructivos que se establecen en la naturaleza se suma una breve retrospectiva de una docena de lienzos y papeles realizados en los últimos veinte años que caminan hacia el mismo territorio, de afinidades, intuiciones, jardines, nacimiento del cosmos y panes soñados, con los que muestra y demuestra que su hoy viene del ayer.