El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los integrantes de la Compañía Asturiana de Comedias preparan la función de hoy en su local de ensayo. Damián Arienza

La Asturiana de Comedias regresa con tres obras que son «del pueblo para el pueblo»

El Teatro Jovellanos acoge esta tarde la puesta en escena de varios sainetes que la compañía comenzó a interpretar en 1986

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Martes, 19 de agosto 2025, 21:08

«Los repetimos porque son muy graciosos. Y las cosas curiosas, graciosas, le prestan mucho a la gente», asegura Pili Ibaseta, la más veterana de ... la Compañía Asturiana de Comedias, al hablar de los tres sainetes que se van a poner en escena esta tarde en el Teatro Jovellanos. Se trata de 'Los figos de San Miguel' y 'La declaración', de Arsenio González, y 'Pitición de manu', de Antón de la Braña. Tres textos con los que retomaban su andadura en 1986 y que ahora suben de nuevo al escenario porque «después de unos cinco o seis años haciendo innovaciones y piezas diferentes, era el momento de volver a nuestros orígenes», sostiene Armando Felgueroso, otro de los miembros más antiguos, al que acompañan en esta aventura Lluis Antón González, Marta Casas, Bibiana Vega, Berta Suárez, Pili Ibaseta, Norberto Sánchez, Carmen Castillo, María Pallarés, Mar Huelga y Josefina García.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte violenta de una mujer en Avilés
  2. 2 Asturias contiene los incendios con críticas a León
  3. 3 Un niño en bicicleta choca contra un coche en Gijón
  4. 4 Dos chispazos dan la victoria al Sporting (2 -1)
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón da luz verde a la subida de sueldos y complementos aprobada por el Gobierno
  6. 6

    Un centenar de descendientes de Jovellanos se reúne en Gijón
  7. 7

    Oviedo deniega la licencia al Arzobispado para crear un centro de visitantes del Prerrománico en el Naranco
  8. 8 Chiqui Martí, sobre su experiencia enseñando a bailar a Shakira: «Estaba muy venida arriba»
  9. 9 La UME deja Asturias para frenar el avance del fuego en León
  10. 10 Fallece Teresa Miñambres, profesora del IES Jovellanos de Gijón, a los 93 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Asturiana de Comedias regresa con tres obras que son «del pueblo para el pueblo»

La Asturiana de Comedias regresa con tres obras que son «del pueblo para el pueblo»