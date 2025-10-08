Alberto Campa: «Cada continente nos puede aportar mucho, Europa tiene un problema de mirada»

Cristina Del Río Avilés Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Su primer viaje fue en 1981 a Cataluña con sus amigos de Pola de Siero. A finales de esos años comenzó a trabajar en agencias de viajes y a acompañar a algunos grupos. Estudió Turismo en la Universidad de Oviedo y ya en aquellas escapadas comenzó a viajar con más sentidos que con la vista: el tacto y el olfato comenzaron a adquirir protagonismo porque «cuando sales de Europa lo más impactante lo vas sintiendo» y él, desde entonces, no ha dejado de sentir porque Alberto Campa ha dado tres veces la vuelta al mundo y solo le faltan cinco países para conocer los casi 300 países y territorios reconocidos que hay en el mundo. Recién llegado de la República Centroafricana, Campa compartió este miércoles sus reflexiones en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS y también fotografías de sus últimas aventuras con un público apasionado con sus explicaciones.

Porque Alberto Campa es didáctico y apasionado y para él no hay viajero menor sino gente con ganas de conocer y ampliar su mirada, algo que aconseja encarecidamente. De hecho, él cree que «cualquier continente tiene nos puede aportar mucho, pero Europa tiene un problema de mirada porque se cree el ombligo del mundo».

A pesar de haber visitado más de 250 países, «tengo la suerte de que todavía me siguen impactando todos los territorios», generalmente zonas más remotas a las que no siempre es fácil llegar. Por ejemplo el año pasado pudo llegar hasta la península ártica de Yamalia, tras haber sido premiado por el geógrafo griego Babis Bizas, un lugar muy complicado, y ahora que la República Centroafricana está pacificada ha aprovechado para viajar por allí durante dos meses.

Siempre observador, cualidad que considera que debe tener todo viajero, asegura que «me gustaba más el siglo XX para viajar, todo era más pasional y exótico». Ahora reconoce que la popularización de los precios permite viajar a más gente, lo cual es positivo, pero conlleva una masificación que cree que las autoridades deberán comenzar a regular.

Él, que ha viajado de todas las maneras, se decanta ahora por la opción más asequible y la que le permite estancias más largas. Ha cambiado los hoteles de 4 y 5 estrellas de los primeros viajes por 'camas' en el suelo, en la playa o en chozas de alguien que le invita a pasar la noche. «A veces el dinero paga unas cosas y otras es la suerte la que te permite vivir algo impagable», reflexionó.

Sin embargo el conocimiento es clave en la forma de viajar y sabe, por ejemplo, que las comunidades religiosas son siempre una opción humilde pero decente en África, que fue el continente por el que brindó un primer paseo a los asistentes antes de pasar luego a Asia.

Temas

Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS