La doctora Emy Barraca presenta su última obra 'Un océano de ida y vuelta'

La psiquiatra Emilia García Castro, Emy Barraca, vuelve este lunes, 6 de octubre, al Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, para presentar ... su última publicación. Se trata de 'Un océano de ida y vuelta', que ha sido finalista en el cuarto certamen internacional de novel Ciudad Ibera de Tugia. La presentación tendrá lugar, como es habitual a las siete de la tarde en el Centro de Servicios Universitarios de la calle de La Ferrería.

Con la coordinadora del Aula de Cultura, Mercedes de Soignie, conversará sobre esta última publicación, pero también sobre su trayectoria en la literatura.

Emy Barraca llegó a la literatura casi por casualidad, un buen día decidió comenzar a escribir y, a partir de ahí, descubrió el placer de sentarse ante la página en blanco. En 2016 ganó su primer concurso literario lo que le animó a escribir con regularidad. Desde entonces ya son varios los relatos publicados por esta doctora del área sanitaria comarcal y también varios los premios recibidos.

Por ejemplo, el relato 'La veo en mis sueños', la historia de un niño africano que, a consecuencia de un tracoma, pierde la visión, le valió en el año 2023 el premio en el XXVII Certamen Literario de la Fundación DFA de Aragón, fundada en 1976 y que es la principal entidad de la región para la integración y promoción de las personas con discapacidad; o en 2019 ganó el Concurso de Relatos Salud y Mujer del Ayuntamiento de El Franco con 'Emperadora de las Montañas'.