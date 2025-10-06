El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La doctora Emy Barraca presenta su última obra 'Un océano de ida y vuelta'

Estará hoy, 6 de octubre, en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, en el Centro de Servicios Universitarios a partir de las siete de la tarde

R. D.

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:05

La psiquiatra Emilia García Castro, Emy Barraca, vuelve este lunes, 6 de octubre, al Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, para presentar ... su última publicación. Se trata de 'Un océano de ida y vuelta', que ha sido finalista en el cuarto certamen internacional de novel Ciudad Ibera de Tugia. La presentación tendrá lugar, como es habitual a las siete de la tarde en el Centro de Servicios Universitarios de la calle de La Ferrería.

