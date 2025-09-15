El Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS regresa con tres conferencias Este martes, 16 de septiembre, se inaugura un nuevo ciclo con la presentación para el público avilesino de la temporada de la Ópera de Oviedo

A. L. J. AVILÉS. Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:06 Comenta Compartir

Con el cierre del verano a la vuelta de la esquina toca retomar las buenas costumbres y con el inicio del curso también estará de regreso el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, el ciclo de conferencias y charlas que desde hace años ofrece este periódico para poner al alcance del público la experiencia de expertos en diferentes campos, desde la cultura hasta la ciencia, pasando por el arte o la literatura.

Cabe recordar que, como viene siendo habitual, todos los actos tendrán lugar a las 19 horas en el salón del Centro de Servicios Universitarios de Avilés, en la calle de La Ferrería, con acceso gratuito hasta completar el aforo. Los ponentes charlarán durante cada sesión con la coordinadora del Aula de Cultura, Mercedes de Soignie, que conducirá cada jornada.

La primera sesión de este nuevo ciclo del Aula de Cultura de LA VOZ tendrá lugar mañana mismo, martes 16 de septiembre, con la presentación para el público avilesino de la temporada de la Ópera de Oviedo. Estará presente Celestino Varela, director general de la Ópera, acompañado por Raúl Vázquez, director de escena; y Rubén Díez, director de orquesta y compositor. Además, entre el público se sortearán dos entradas dobles.

Doble sesión semanal

Esta primera semana será especial porque llega con una doble sesión porque el miércoles 17 de septiembre se celebrará en el Centro de Estudios Universitarios una conferencia bajo el título 'Valdediós. El monasterio del agua. La Nueva Arqueología Medieval en Asturias'. El experto que se encargará de conducir esta sesión será Iván Muñiz López, doctor en historia y arqueólogo.

La última cita de este mes con el Aula de Cultura de LA VOZ será el miércoles 24 de septiembre con la charla sobre 'Accidentes de montaña y senderismo' que impartirá Francisco Alarcón Cava, integrante del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Cangas de Onís.