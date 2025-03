«Que los niños actúen atrae a más niños a la ópera y eso es fundamental»

Santy Menor Avilés Jueves, 27 de marzo 2025, 08:36 Compartir

«Cuando empezamos a presentar el proyecto allá por 2019 tuvimos que hacer un 'teaser', porque nadie se lo creía. Nadie concebía que niños y niñas de siete, ocho o nueve años pudiesen interpretar obras operísticas de un nivel importante ante tanta gente». Así fueron los comienzos del proyecto de La Federica, una compañía infantil y juvenil que desde 2017 ha ido moldeando Maite García Heres, especialista en educación musical temprana, y cuyo proyecto fue protagonista ayer en el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS.

«A mí me encanta la música clásica, el ballet... ¿y por qué a los niños no? Quería sacarlos de la música que escuchan habitualmente, que abriesen la mente y sin duda lo hemos conseguido», sonríe. No en vano, Celestino Varela, director general de la Ópera de Oviedo, aún alucina con La Federica pese a haberlos visto en acción muchas veces. «Funcionan como robots, en el buen sentido de la palabra. Es impresionante ver cómo se gestionan».

Esto se debe al trabajo que García Heres realiza en su Centro de Artes Escénicas 440hz, en Gijón. «Yo soy de Avilés y no hago mucho caso a eso de la rivalidad entre Oviedo y Gijón. Aludiendo a términos futbolísticos, nosotros no tenemos problema en decir que a nuestra cantera la tenemos en Mareo», bromea Varela. García Heres reconoce que «soy un poco militar a veces, pero al final los resultados están ahí... Yo en las actuaciones me siento en el patio de butacas. Los niños y niñas no quieren que esté con ellos tras el escenario, dicen que se las apañan bien y es la realidad».

Para formar parte de La Federica, son tres los requisitos: «Practicar danza contemporánea, coro y sobre todo es importante la voluntad de las familias a comprometerse en un proyecto bastante intenso», sonríe. Y es que «no podemos hablar de cuántas horas ensayamos. Ensayamos lo necesario para que las cosas salgan bien», reconoce.

Celestino Varela desveló que la compañía ha conseguido convertirse en residente en el Teatro Campoamor, que a veces incluso ensaya en él, y que en muchas ocasiones acude a los ensayos generales de sus óperas. Trabajan con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años y en 2024 se hicieron incluso un par de contratos a dos adolescentes, Deva y Alba, como regidora y utilera. «Lo hacen todo ellos, autoproducen sus espectáculos y conocen todas las partes de la producción artística», explica Varela.

El convenio con la Ópera de Oviedo se firmó en 2023 y, desde entonces, han adaptado y estrenado 'Gianni Schicchi' y 'El barbero de Sevilla'. Varela tiene claro que «que los niños actúen lleva a más niños al teatro, porque ven que es posible que ellos también puedan estar ahí. Necesitamos llegar a la gente joven».