Ramón Mira: «Los productos cosméticos no son milagrosos, pero se puede confiar en ellos»

Fernando Del Busto Avilés Jueves, 24 de abril 2025, 08:21

Llevan acompañando a la humanidad desde el inicio de la civilización y aún seguirán mucho tiempo. Los productos cosméticos son utilizados a diario por una inmensa mayoría de personas y para desvelar algunas de sus claves, el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS, coordinada por Mercedes de Soignie, contó este miércoles con la presencia de Ramón Mira, licenciado en Ciencias Química, y conocedor de los entresijos de la industria de cosmética por su actividad profesional, para desvelar algunas de sus claves. «Los cosméticos no son milagrosos, pero se puede confiar en ellos», aseguró momentos antes de su intervención.

Mira aseguró que la industria investiga constantemente para mejorar la calidad de los productos, si bien recordó que en el precio final influyen otros factores como pueden ser la presentación o las campañas de publicidad. «No necesariamente el producto más caro es el mejor. No diré nombres comerciales, pero se pueden encontrar productos cosméticos con un precio razonable y una calidad comparable con otros productos más caros«, apuntó.

Ramón Mira invitó a los consumidores «preguntarse primero que beneficio buscan. En ocasiones, hay sustancias que se ponen de moda: colágeno, ácido hialurónico, pero igual no responden a las necesidades que se busca atender«.

«No tener miedo a preguntar»

En este sentido, invitó a los consumidores a que no tuviesen miedo a preguntar, a buscar las razones de determinados precios. «Es como si un aficionado a la fotografía le ofrecen en una tienda dos cámaras: una de 1.000 euros y otra de 2.000 euros. No se conforma con que le digan que la de 2.000 euros es mejor, debe preguntar los motivos, no debe tener miedo a preguntar», apuntó.

De igual manera, invitó a conocer las causas que llevan al uso de los cosméticos. Un ejemplo claro es la celulitis. «A diferencia de las arrugas o la pérdida de firmeza en la piel no se encuentra tan vinculada a la edad. Puede aparecer en chicas de 16 ó 17 años y, según las personas, pueden influir diferentes aspectos como puede ser el drenaje linfático, la circulación... Si no se sabe el motivo de la aparición de la celulitis, es posible que el cosmético no sea efectivo», apuntó.

Respecto a los productos antiarrugas, apuntó que «es fácil que con el uso de la cosmética desaparezca el efecto que produce la arruga. Pero la causa sigue y volverá a aparecer», señaló.

De hecho, la industria realiza un esfuerzo constante de investigación para lograr mejorar la calidad de los cosméticos. «Hay muy buenos laboratorios investigando», concluyó.

