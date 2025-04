«Creo que dirigir actores es algo muy difícil de enseñar»

Alejandro L. Jambrina Avilés Miércoles, 2 de abril 2025, 23:29 Comenta Compartir

El valdesano J. K. Álvarez lleva veinte años de trayectoria en el mundo del cine y los cortometrajes, y cada trabajo que ha ido haciendo a lo largo de estas últimas dos décadas ha sido una piedra en los cimientos de una trayectoria profesional que lo han convertido, por méritos propios, en uno de los grandes nombres de la industria de nuestro país, y sin duda una de las personas que mejor representa lo que es ser asturiano fuera de su tierra.

Repasar veinte años de trabajo no es algo sencillo, pero ayer J. K. Álvarez se esforzó por condensar toda su experiencia cinematográfica en el Aula de Cultura de LA VOZ. Lo hizo en una interesante charla con la coordinadora del ciclo, Mercedes de Soignie, que empezó preguntando al cineasta por sus inicios.

«Siempre fui autodidacta y todo empezó en Luarca, cuando mis padres me regalaron un ordenador y descubrí que había una aplicación que permitía juntar imágenes y música. Aquello me gustó y los primeros estrenos los hacía en casa, con mi familia y amigos, hasta que estrené algún corto en el instituto con más gente y recuerdo que me dio algo de respeto», rememoraba ayer miércoles el cineasta en el Aula de Cultura.

«De escribir nunca paro y en los cajones hay muchos guiones que algún día puden ver la luz», asegura el cineasta

Después la industria lo obligó a cambiar de aires y mudarse a Madrid en busca de un hueco en un sector complicado como el cine. Tras abandonar su Luarca natal se formó, pero el mismo J. K. Álvarez reconoce que «dirigir actores es algo muy difícil de enseñar, te pueden aconsejar con las parte más técnica, pero el trato con los actores se consigue con práctica y dirigiendo mucho», asegura.

Repasar toda su filmografía sería complejo por lo prolífica que es, aunque el director se detuvo ayer en la charla en un proyecto especial como es 'Historia olvidada de Les Candases', un documental encargado por el Ayuntamiento de Carreño para reivindicar la memoria de ocho mujeres que el 2 de junio de 1938 fueron fusiladas por las tropas falangistas.

«Fue un rodaje complicado por el propio tema y también porque coincidió con la pandemia. En aquel proyecto me di cuenta que no es lo mismo rodar una ficción sobre la que tienes control total a hacerlo en base a unos hechos reales. Fue duro porque me di cuenta al hablar con las familias que existe un dolor heredado», explicó el autor de este y muchos otros trabajos.

El año pasado estrenó el spot 'No te olvides de vivir', pero reconoce que «últimamente ruedo menos trabajos», aunque también asegura que «de escribir nunca paro y en los cajones hay muchos guiones que algún día pueden ver la luz».