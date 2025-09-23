El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Participantes en el acto 'Nuestras Voces', en el que se leyeron testimonios de víctimas de abusos. EP

«Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»

El Festival de San Sebastián da voz a víctimas de abusos sexuales en el cine español y desvela un informe en el que el 60% de las profesionales encuestadas asegura haber sufrido algún tipo de violencia

Oskar Belategui

Oskar Belategui

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:15

«Me desperté con un compañero encima mío penetrándome». «¡Es que a veces eres demasiado simpática!». «Vete tú a saber si vuelves a trabajar en ... esto». «Mira, esto es muy fácil, tú te portas bien y yo apruebo tu trabajo». «Si tú no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie». «No has denunciado, así que no van a hacer nada y menos contra un actor tan reconocido». «Apareció un día en mi casa y sin decirme nada me violó». «Si hablas te van a despedir a ti». «¿A dónde vas a ir sin mí?».

