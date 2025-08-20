El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jesús Parrado, coordinador del festival, y Luis Pascual, responsable del Centro de Imagen de la Fundación Municipal de Cultura Paloma Ucha
Ciclo 'Peor... ¡Imposible!' en Gijón

Cine alternativo que se rinde al gran público

La programación del ciclo 'Peor... ¡Imposible!' proyectará más de 25 títulos de 'Serie B' en el Antiguo Instituto de Gijón

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:20

Tiene cada vez más seguidores y así lo demuestra el éxito que cada año cosecha este festival de cine alternativo 'Peor... ¡Imposible!' que ya va ... por su edición número 26. Arrancará el próximo lunes 25 en el Antiguo Instituto con la proyección de 'Asesinos del espacio' (1989), de Richard W. Haines, y se prolongará hasta el domingo 31, cuando sea Robin Hardy con 'El hombre de mimbre' quien ponga el punto y final a una semana para degustar películas de sabores menos comerciales.

