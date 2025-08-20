Cine alternativo que se rinde al gran público

Tiene cada vez más seguidores y así lo demuestra el éxito que cada año cosecha este festival de cine alternativo 'Peor... ¡Imposible!' que ya va ... por su edición número 26. Arrancará el próximo lunes 25 en el Antiguo Instituto con la proyección de 'Asesinos del espacio' (1989), de Richard W. Haines, y se prolongará hasta el domingo 31, cuando sea Robin Hardy con 'El hombre de mimbre' quien ponga el punto y final a una semana para degustar películas de sabores menos comerciales.

El festival cuenta con «un público fiel que está interesado en este tipo de cine», aseguró en la presentación de la programación Luis Pascual, responsable del Centro de Imagen de la Fundación Municipal de Cultura, así que seguir poniendo a disposición de la ciudad ciclos como este «tiene un sentido cinematográfico» pero también «de repercusión social».

Esta edición, comparten sus organizadores, toca hablar de los géneros y de «su sentido». Una misión compleja que parte de haber detectado una necesidad: tal como compartió su coordinador, Jesús Parrado, «vivimos en un mundo anegado de imágenes, pero que están carentes de significación». «Todos los días consumimos miles de imágenes y esas imágenes sirven para introducir unos patrones narrativos ya gastados: efectos especiales, acción, pero sin mayor importancia», aseguró. Y es al cine que surge bajo la superficie de las tendencias, al margen de esos patrones narrativos ya manidos, al que rinden homenaje para poner en valor su capacidad de reflexión tanto estética como social.

«Los géneros cinematográficos de 'Peor... ¡Imposible!' surgen de una época de efervescencia, de los años 60 y 70», continuó Parrado, en la que fuese la era dorada del cine popular europeo. Y a través de la «simbiosis» entre cine y cultura pop, «se invitó al público a vivir una experiencia fuera de las normas de la formación adocenada».

Y con esta premisa por bandera para un festival que traspasa ya el cuarto de siglo se han puesto, un año más, manos a la obra para concebir una parrilla de proyecciones que «reúne las características de las programaciones que había en los circuitos rurales, en los cines en asturiano, en los cines de barrio, desde finales de los años 60 a principios de los 70», continuó. Un momento en el que «en el cine hubo una ruptura con el modelo clásico y se experimentó con nuevas formas narrativas y estéticas» que dieron como resultado estas cintas que, fuera de los circuitos convencionales, hicieron las delicias del público europeo y siguen conquistando hoy los circuitos alternativos de los amantes del séptimo arte.

Como novedad, esta edición incorpora, además de cuatro presentaciones de libros, dos mesas redondas «dedicadas a la mujer de esa época, a su papel y a su labor», que tendrán lugar también en el Antiguo Instituto, para explorar a fondo las desigualdades de género de un sector que mira ahora hacia adelante.

Solo queda apagar las luces y prepararse para disfrutar de una semana de cine único en el que habrá hueco para directores como Darío Argento, Hajme Sato, Antonio Margheriti, Giacomo Gentilomo, José Díaz Morales, William Malone o Umberto Lenzi y títulos como 'Phenomena', 'La garra de Satán', 'La invasión de los zombies atómicos', 'Horror' o 'La máscara de cera'.