El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Logo Patrocinio
David Trueba, a su paso por la capital asturiana. Álex Piña

David Trueba, director de cine y escritor

«Es falso que antes todo era mejor»

El autor madrileño hizo doblete en Oviedo, donde presentó su filme 'Siempre es invierno' y su libro autobiográfico 'Mi 69

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

David Trueba presentaba en Cines Embajadores su película 'Siempre es invierno' y en la Librería Kafka su obra autobiográfica 'Mi 69'. De ambos estrenos charló ... con este periódico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en una zona verde en Gijón
  2. 2 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  3. 3 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  4. 4 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  5. 5 Grado llora la muerte de Kike Fernández, de 33 años, en un accidente de tráfico en la N-634
  6. 6 Christian Rivera, exjugador del Sporting: «Cuando tienes 20 años piensas que lo sabes todo»
  7. 7 Quince años de cárcel para el padre que violó a su hija autista y fingió un suicidio en Llanes
  8. 8 El comerciante gijonés detenido por robar ropa «engañó al repartidor» para que le entregase mercancía
  9. 9

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  10. 10

    Una investigación premiada por la Academia de Medicina encuentra conexión entre el intestino y el trastorno mental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «Es falso que antes todo era mejor»

«Es falso que antes todo era mejor»