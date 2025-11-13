David Trueba presentaba en Cines Embajadores su película 'Siempre es invierno' y en la Librería Kafka su obra autobiográfica 'Mi 69'. De ambos estrenos charló ... con este periódico.

–¿En 'Siempre es invierno' ha sido un reto adaptarse a sí mismo?

–Siempre lo es. El lenguaje literario y el cinematográfico no tienen nada que ver pese a lo que aparentan. Tienes que construir con otros materiales, el cine es una película y debe volar sola. Se trata de responder a la esencia de lo que te movilizó en el libro y que debe movilizar en la película al espectador.

–En este caso contaba con el tono de tragicomedia de la novela, algo que suele funcionar en el cine. ¿Lo ha mantenido?

–Sí, es una película que va con oscilaciones de humor, melancolía. En el primer instante ya sabes que va a haber la ruptura de una pareja y luego la ves como espectador sabiendo que se va a quebrar. Es bonito crear esas tensiones con el espectador. Por debajo va ese humor todo el rato, no el del momento, sino de reírte a posteriori de lo que estás viendo. Y el sorprender, incluso incomodar. Tiene todo eso y se disfruta mucho.

–¿Diría que el tema de fondo es la fragilidad humana y su necesidad de los afectos?

–El título de la película hace referencia a la hibernación emocional del protagonista. Cómo ha congelado sus sentimientos porque alguien le ha hecho daño. Y la película va de cómo se puede salir, porque igual que te han hecho daño, alguien te puede curar. Lo importante es saber que lo bueno y lo malo lo vamos a encontrar fuera. Nosotros no somos capaces de darnos todo el calor, necesitamos a los demás.

–Hablamos de su libro: 'Mi 69'. ¿Enlaza con 'Ganarse la vida'?

–Son complementarios, forman parte de un proyecto y serían un conjunto de elementos que creo interesantes de contar en tu conformación como persona. Lo contrario del 'yo me he cho a mí mismo' de los petulantes. Más bien qué cosas me han hecho ser como soy, a quiénes tienes que agradecérselo y, en mi caso, aparte del entorno familiar, que a pesar de ser humilde me dio un trampolín para saltar, tuve la suerte de nacer en un país y un mundo que estaban sacudiéndose del autoritarismo y el paternalismo de líderes dictatoriales, un mundo que buscaba la libertad y la responsabilidad propia. Ahora vivimos una reversión de todo eso y me parecía interesante volver a contarlo. Que la gente joven se dé cuenta de que no hemos vivido en un mundo privilegiado, hemos aprovechado la ola que venía de la caída de regímenes dictatoriales y volver a ellos es un error empobrecedor.

–¿Qué imagen guarda del propio dictador?

–Era ya un fantasma, un padre autoritario que no podía ejercer la bota. Y los años inmediatos a su muerte los recordamos como los más libres que ha habido. Nadie quería ser franquista. Lo sorprendente es que haya ahora gente que lo sea.

–¿Qué siente al oír eso de que se vivía mejor?

–La nostalgia de ese tiempo claramente solo la puede tener quien no lo vivió. Es una nostalgia fabricada. Hay muchas mentiras en la sociedad contemporánea y una es esta de creer que antes era mejor. Es falso.