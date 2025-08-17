Muere el actor Terence Stamp, estrella en las películas de 'Superman' Interpretó al villano General Zod en los films de 1978 y 1980

Terence Stamp ha fallecido a los 87 años. El actor saltó a la fama en la década de 1960 y posteriormente interpretó al villano General Zod en las exitosas películas 'Superman' y 'Superman II'.

Nominado al Oscar, Stamp protagonizó películas de lo más variadas, desde 'Teorema' de Pier Paolo Pasolini en 1968 y 'Una temporada en el infierno' en 1971 hasta 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' en 1994, donde dio vida a una mujer transgénero.

«Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años», declaró la familia a la agencia Reuters.

Nacido en el East End de Londres en 1938, soportó los bombardeos de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial antes de dejar la escuela para trabajar inicialmente en publicidad y finalmente obtener una beca para estudiar arte dramático.

Famoso por su atractivo físico y su impecable estilo, formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña con Julie Christie, con quien protagonizó 'Lejos del mundanal ruido' en 1967.

Tras no conseguir el papel de James Bond para suceder a Sean Connery, apareció en películas italianas y trabajó con Federico Fellini a finales de los 60. Se apartó de la fama y estudió yoga en la India antes de conseguir su papel más destacado: el General Zod, el megalómano líder de los kriptonianos, en 'Superman' en 1978 y su secuela en 1980.

También apareció en otras películas como 'Valkyrie', con Tom Cruise en 2008, 'The Adjustment Bureau'. con Matt Damon en 2011 y otros films dirigidos por Tim Burton.