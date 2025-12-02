El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del FICX durante 16 años
José Luis Cienfuegos, en los soportales del Teatro Calderón, fotografiado para la entrevista que publicó El Norte en la pasada edición de la Seminci. A. Mingueza

Muere de forma repentina José Luis Cienfuegos, director de la Seminci de Valladolid

El Ayuntamiento anuncia el fallecimiento del responsable del certamen

Jesús Bombín

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:46

El director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, José Luis Cienfuegos, ha muerto este martes, según ha anunciado el Ayuntamiento de Valladolid en un mensaje en su cuenta de X en el que expresa sus condolencias por el «fallecimiento repentino» del director del festival. «En estos momentos de dolor, la ciudad está al lado de su familia, de sus amigos, y de todos los compañeros del Festival y del mundo del cine. DEP».

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha expresado sus condolencias a través de un mensaje de voz. «La muerte, como muchas veces acontece de manera sorpresiva, nos acaba de arrebatar a José Luis Cienfuegos, nuestro director de la Seminci. Antes lo fue del festival de cine de Gijón y del festival de cine de Sevilla. Las tres ediciones que ha dirigido nuestra querida Seminci ha demostrado su capacidad para que la misma adquiriera cada vez más peso desde el punto de vista que realmente importa, ser el gran festival de cine de autor». Carnero ha definido al responsable del certamen como «un amante del arte, del cine de autor, pero sobre todo José Luis Cienfuegos era un amante de la vida, de las personas, un entusiasta, una persona llena de ilusión, amiga de sus amigos. Desde aquí, rendirle a su familia nuestro más sentido pésame».

