Muere Julian McMahon, actor de 'Embrujadas', a los 56 años

N. V. Sábado, 5 de julio 2025, 11:44 Compartir

El actor australiano Julian McMahon falleció el pasado 2 de julio en Clearwater (Florida), a los 56 años, víctima de un cáncer que mantuvo en la más estricta privacidad. Su esposa, Kelly McMahon, comunicó que él «falleció en paz esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer» y pidió respeto para el duelo familiar.

Nacido en Sídney el 27 de julio de 1968, hijo del ex primer ministro australiano Sir William McMahon, inició su carrera como modelo antes de dar el salto a la interpretación en telenovelas locales y luego en Hollywood. Su carrera despegó a finales de los noventa con el papel de Cole Turner, el demonio que conquistó el corazón de Phoebe en la serie 'Embrujadas'. La serie se mantuvo casi ocho temporadas en antena, consolidándolo como uno de los villanos más carismáticos de la televisión de su época.

En 2003, McMahon dio vida al cirujano Christian Troy en 'Nip/Tuck' ('A golpe de bisturí'), ficción de Ryan Murphy que narraba las vidas de dos médicos plásticos. Por este personaje, nominado al Globo de Oro, recibió elogios de la crítica y el cariño del público durante las seis temporadas de la serie.

En la gran pantalla, encarnó al Doctor Doom en las adaptaciones cinematográficas de 'Los Cuatro Fantásticos' (2005) y su secuela 'Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer' (2007), aportando una intensidad magnética al icónico villano de Marvel Comics.

En sus últimos años, protagonizó la serie 'FBI: Most Wanted' como el agente Jess LaCroix y participó en proyectos como 'Runaways', 'The Residencia' y la película 'Domingos con Las Supremes' ('The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat') para Hulu y Disney+.

«Julian amaba la vida. Amaba a su familia, a sus amigos, su trabajo y a sus fans. Su mayor deseo era llevar alegría a tantas vidas como fuese posible», concluyó Kelly McMahon en su mensaje.

Temas

Hollywood

Cáncer