Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»

Inés Barea Gijón Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:40

Perlora tenía viviendas, instalaciones de ocio, varios comedores, una iglesia, equipamientos deportivos y contaba, incluso, con «una granja para explotación de sus residentes», aunque se eliminó entre las décadas de los 60 y 70. Así lo cuenta ahora el cineasta Manuel García Postigo en un documental cuyo estreno absoluto acoge hoy, 15 de septiembre, el Antiguo Instituto de Gijón (19.30 horas) y con el que se inaugura el ciclo de cine industrial Incuna Film Fest.

El programa del Incuna Film Fest Lunes 15 19.25 horas. 'Pesquerías asturianas (Luanco)', de Eduardo Bosquet. A las 19.30, 'Perlora desde 1954', de Manuel García Postigo y posterior coloquio.

Martes 16 19 horas. Proyección de cintas restauradas por la filmoteca.

Miércoles 17 19 horas. Homenaje al director Santiago Álvarez y proyección de varias de sus películas.

Jueves 18 19 horas. Presentación de 'La luz que nos guía', con su directora. A las 19.40, 'Inventario patrimonio cultural inmueble de la región de Antofagasta (Chile)' con visionados. A las 20, 'Montevideo inolvidable', de Alfredo Ghierra.

Viernes 19 a domingo 21 Proyección en bucle de películas y documentales presentados en la muestra.

«Es un lugar que ha quedado en la memoria de varias generaciones de aquí», asegura, «que está muy impregnado en nuestro recuerdo» y en el de «muchísimas personas que venían de otros lugares de España a disfrutar aquí de la quincena de vacaciones».

No podía ser de otra manera, pues hablamos de un complejo único desde que se concibiera en los años cincuenta del pasado siglo «como una ciudad autosuficiente, en la línea del pensamiento autárquico que marcó los primeros años del régimen». Aquel lugar tan singular que se erguía sobre los acantilados llegó, de hecho, a tener «superávit económico; se producía más de lo que se consumía dentro de la propia ciudad». Hace casi veinte años que cerró sus puertas y su historia, y su futuro, siguen estando a la orden del día. «No esperaba que fuéramos a despertar tanta expectación», expresa a las puertas de su estreno.

Sobre Perlora se ha escrito mucho y se ha hablado otro tanto, pero no había hasta hoy una aproximación audiovisual que reuniera las voces de quienes trabajaron allí. «Hace unos diez años que empecé a darle vueltas a la idea de abordar un documental sobre su historia», explica García Postigo, que ha logrado condensar sus más de cincuenta años de recorrido en la cinta que lleva por nombre 'Perlora desde 1954'. «En un primer momento había valorado acercarme a ella desde el punto de vista de los usuarios, pero esto hacía la tarea de producción muy compleja y el proyecto se quedó guardado en un cajón», cuenta. «Volví a recuperarlo hace dos años, esta vez enfocándolo desde el punto de vista de los trabajadores, que eran el corazón del complejo» y que en algunos casos permanecieron allí hasta su jubilación o el cierre.

Para que todo funcionase, había una carga muy grande de trabajo que recaía sobre una plantilla a la que se asignaba la gestión de servicios como lavandería, cafetería o limpieza. Y «en jornadas de trabajo bastante largas, pues aunque con el tiempo las condiciones fueron mejorando y se alcanzaron más derechos laborales, al principio era un trabajo bastante duro», expresa después de haber podido conocer de primera mano los testimonios de quienes hacían posible que todo funcionase dentro del complejo. Darles voz, junto a la opinión experta de los historiadores y arquitectos que intervienen también en la cinta, es poner en valor el servicio que prestaron, «muchas veces invisibilizado porque no se tenía suficientemente en cuenta». Es una película que se presta a recuperar, así, una importante «memoria del trabajo».

'Perlora desde 1954' es una cinta de 90 minutos producida por la Asociación Cultural Metraje y su director está también detrás de 'El sueño de Luis Moya', un documental sobre la Universidad Laboral, o 'Montiana. Entre hórreos y chimeneas', que cuenta la historia de varios barrios de Gijón en la voz de sus vecinos. Ahora es el turno de Perlora, el sueño veraniego de tantos trabajadores donde hace veinte años que el tiempo quedó detenido.