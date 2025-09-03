El plan de Perlora cifra su capacidad máxima de alojamiento en 600 plazas

Los ejes para 'peatonalizar' el recinto: un microbús eléctrico y aparcamientos disuasorios

El PEPRI (Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral) Nueva Perlora plantea una serie de medidas encaminadas a mejorar la movilidad dentro del complejo y también en sus accesos. Así, además de aumentar las plazas de estacionamiento se proponen otras cuestiones para avanzar en esa materia y lograr una Perlora con menos tráfico motorizado y más peatones.

Entre ellas, destaca la idea de elaborar un estudio de viabilidad para la posible introducción de un microbús eléctrico que vaya por una ruta circular dentro del complejo residencial ubicado en Carreño. Es una de las propuestas que se incluyen en un documento que da ahora un paso más en su tramitación ya que la Dirección General de Urbanismo acaba de hacer público el documento dando inicio a la fase de consultas previas, para que los interesados puedan proceder a la presentación de alegaciones.

Un documento urbanístico con el que se quieren sentar las bases de la Perlora del futuro, un complejo residencial que busca una segunda vida. Gobierno regional y Ayuntamiento de Carreño han aunado esfuerzos para definir este plan especial, que además dará seguridad jurídica a posibles inversores. La idea del Ejecutivo autonómico, propietario del recinto, es una concesión a largo plazo. El objetivo de ambas administraciones: relanzar Perlora, sin usos desde 2006, con un uso principalmente turístico.

En principio, la idea es contar con un 32% más de plazas en los aparcamientos de los arenales, que quedarían en 425. Plazas a las que habrá que sumar las 230 que se ubicarán en el vial exterior que se propone en el límite sur de la ciudad vacacional de Perlora. En la memoria se plantea asimismo abordar la reducción del tráfico motorizado a través de varias actuaciones, como la eliminación de las áreas de estacionamiento en el «corazón del recinto» e incluso se apunta la posibilidad de implantar sistemas de estacionamiento rotativo, una zona verde o azul, durante los meses de verano para «disuadir el transporte con vehículo particular», buscando promover, se añade, otras opciones «más 'verdes'», línea de trabajo que enlazaría con el citado microbús. Y con otras de las propuestas que se incluyen en la memoria del PEPRI, como instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de un aparcamiento disuasorio en las zonas perimetrales del conjunto residencia. Para llegar hasta Perlora también se plantean medidas encaminadas a reducir el número de vehículos particulares: refuerzo de la frecuencia de los trenes en temporada alta y la creación de una lanzadera, Candás-Perlora-Playas, con frecuencia alta y parada en los accesos principales del recinto.