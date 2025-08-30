El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada al complejo de Perlora, en el concejo de Carreño. S. G. A.

Carreño se marca como reto «apretar» los plazos de la tramitación del plan de Perlora

El alcalde confía en no sólo cumplir con el cronograma que se ha marcado, finales de 2026, sino que pretende acelerar el proceso

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Sábado, 30 de agosto 2025, 19:54

Acortar los plazos del documento urbanístico, el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) Nuevo Perlora, que será la guía para recuperar la ... antigua ciudad vacacional es el objetivo que se marca el equipo de gobierno de Carreño. La tramitación ya se ha iniciado, con el registro de la documentación por parte del Gobierno regional en el Ayuntamiento, este mes de agosto, y la maquinaria se ha puesto en marcha para convertir a Perlora en un «motor económico» de Carreño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Isabel Díaz Ayuso, en Llanes: «Este país está dando señales de un Gobierno dictatorial»
  2. 2 Y Gijón volvió a conseguir un escanciado simultáneo de sidra de récord
  3. 3

    Nueva promoción en Gijón con pisos a 4.200 euros el metro cuadrado
  4. 4

    DuPont se queda sin fábricas en Asturias al vender su negocio de Nomex, aunque mantendrá los servicios
  5. 5 El Sporting solo sabe ganar
  6. 6 Cimavilla amenaza con dejar de celebrar sus fiestas: «Igual es el último año»
  7. 7 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  8. 8 El Sporting completa su ataque con Óscar Cortes
  9. 9

    La educación concertada mantiene la convocatoria de huelga para el inicio del curso en Asturias
  10. 10 Estas son las calles de Gijón que estarán cortadas al tráfico por el triatlón del Santa Olaya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carreño se marca como reto «apretar» los plazos de la tramitación del plan de Perlora

Carreño se marca como reto «apretar» los plazos de la tramitación del plan de Perlora