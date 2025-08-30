Carreño se marca como reto «apretar» los plazos de la tramitación del plan de Perlora

Acortar los plazos del documento urbanístico, el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) Nuevo Perlora, que será la guía para recuperar la ... antigua ciudad vacacional es el objetivo que se marca el equipo de gobierno de Carreño. La tramitación ya se ha iniciado, con el registro de la documentación por parte del Gobierno regional en el Ayuntamiento, este mes de agosto, y la maquinaria se ha puesto en marcha para convertir a Perlora en un «motor económico» de Carreño.

Así lo explica el alcalde, Ángel García (Izquierda Unida), quien espera que todo el proceso esté listo en octubre de 2026. En cualquier caso, dentro de la estrategia de no perder ni un minuto, tanto la administración local como la regional (titular de la ciudad residencial) se pondrán manos a la obra antes de que toda esa tramitación culmine para iniciar la planificación y búsqueda de propuestas de gestión para el complejo, que se destinarán principalmente al uso turístico que siempre tuvo, aunque no se descartan otros, como social y deportivo. Así, la idea es que mientras avanza el PEPRI, Gobierno regional y Ayuntamiento «vayan avanzando en las oportunidades y modelo de funcionamiento futuro para que a finales de 2026 ya se tenga claro por dónde ir». En principio, la idea es una concesión de uso turístico a largo plazo para tratar de relanzar este complejo, con 274 viviendas distribuidas en un área de más de 20 hectáreas.

«Perlora es un asunto prioritario. No sólo es de interés local sino también de interés general de toda Asturias. No hay asturiano que no quiera ver Perlora recuperada y activa. Así que –sostiene el regidor de Carreño– hay que apretar los tiempos. Unos plazos que vienen marcado por la tramitación del PEPRI. Tras el registro en el Ayuntamiento, ahora toca que los servicios técnicos municipales analicen la documentación y realicen los trámites municipales para el noviembre de este mismo año abrir el trámite de consultas y el informe ambiental estratégico. Después, se entregará el documento al Gobierno regional, ya en diciembre, para que esta administración proceda a su revisión y lo registre de nuevo en el Consistorio. También todo en el último mes de este año.

2026 llegará cargado de trabajo para sacar adelante el documento urbanístico. Ya que en febrero se prevé que, tras el informe de los servicios municipales, se pueda proceder al acuerdo de aprobación inicial en Carreño, para después publicar ese visto bueno en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

Marzo, de no haber sorpresas y cumplirse el cronograma que maneja el equipo de gobierno, será el mes en el que se abra un periodo de información pública. En junio llegarán los informes sectoriales y el Ayuntamiento volverá a entregar el documento al Principado, que lo revisará y de nuevo se lo remitirá al Consistorio para realizar los informes previos a la aprobación definitiva. Estaríamos ya en julio del año que viene.

En agosto, prácticamente dentro de un año, los servicios técnicos municipales elaborarían su informe con vistas a la aprobación de la respuesta de las alegaciones.

En octubre sería el momento de contar con los informes sectoriales previos a la aprobación definitiva del PEPRI, la Cuota (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio) emitiría su informe y estaría todo ya para tener listo el documento para su aprobación definitiva.

«Se perdieron muchos años»

«No hay tiempo que perder, ya se perdieron muchos años», incide el regidor de Carreño, que confía en que incluso pueda acortar los ya ajustados plazos que se ha marcado el equipo de gobierno para revitalizar Perlora.

El alcalde, eso sí, se muestra muy ilusionado con el trabajo hecho hasta aquí: «Hicimos lo que debíamos hacer, empujar Perlora y velar por los intereses de Carreño que, con este documento urbanístico, sale reforzado como concejo turístico».