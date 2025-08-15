El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Playa de Carranques, en la ciudad vacacional de Perlora. P. Ucha
Carreño

«Perlora mantendrá su carácter de ciudad-jardín, abierta y verde»

El alcalde de Carreño aboga por usos sociales y deportivos como complementarios a la futura concesión turística de la ciudad vacacional

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:49

La tramitación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PREPI) para Perlora inicia una nueva fase para la recuperación de este complejo, que ... fue durante décadas un destino de vacaciones para miles de familias asturianas y del resto de España. Tras años de abandono, ahora el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Carreño unen esfuerzos para dar una segunda vida a Perlora. Como se avanzó el jueves, en la presentación del plan, denominado Nueva Perlora, el uso que se le quiere dar es principalmente turístico, a través de una concesión.

