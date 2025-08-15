«Perlora mantendrá su carácter de ciudad-jardín, abierta y verde»

La tramitación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PREPI) para Perlora inicia una nueva fase para la recuperación de este complejo, que ... fue durante décadas un destino de vacaciones para miles de familias asturianas y del resto de España. Tras años de abandono, ahora el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Carreño unen esfuerzos para dar una segunda vida a Perlora. Como se avanzó el jueves, en la presentación del plan, denominado Nueva Perlora, el uso que se le quiere dar es principalmente turístico, a través de una concesión.

«Por fin se sienta la base para llegar a la recta final de lo que será el futuro de Perlora», destaca el alcalde de Carreño, Ángel García (IU), quien apunta que lo que ahora toca es «trabajar para apurar los trámites al máximo» con la idea de avanzar «en pocos meses» en el modelo de desarrollo de la explotación. Lo que sí parece claro es que habrá que actuar sobre prácticamente el 100% de lo que alberga Perlora, sin actividad desde 2006. En las 20 hectáreas de terreno hay 274 viviendas, de 35 tipologías diferentes. Los plazos los marcará la tramitación, aunque el alcalde no esconde que le gustaría culminar la tramitación del PREPI en un máximo de diez meses.

No menos de 50 millones

Tampoco se han concretado las cifras que costará sacar adelante este recinto, pero en el equipo de gobierno de Carreño estiman que no bajará de los cincuenta millones.

En cualquier caso, incide Ángel García, la idea es que «no desaparezca el modelo de ciudad jardín», de espacio verde, abierto. Posicionamiento en el que coincide con el Gobierno regional. Para diseñar el borrador definitivo del plan que el Principado registró el jueves en el Ayuntamiento se ha desarrollado un intenso trabajo entre las consejerías de Hacienda y Ordenación del Territorio y la Administración local.

El resultado es un documento que cuando entre en vigor, además, generará «seguridad jurídica» para quienes estén interesados en invertir en Perlora. Dicen en el Consistorio que sí que hay interesados, aunque todavía es demasiado pronto para hablar de nada concreto en este apartado.

Sobre los usos, además del turístico, que podrían darse al complejo, el alcalde apuntó que quizás podrían ser sociales o deportivos, incluso ambos; «que genere valor añadido» a la explotación turística. Espacio hay. Además el Consistorio recibirá amplios espacios, 20.000 metros cuadrados, como cesión del Principado. «Carreño tendrá presencia en el desarrollo y las competencias», destacó Ángel García.

El plan recién registrado en el Ayuntamiento plantea una serie de intervenciones, entre las que destaca la creación de un vial, paralelo a las vías del tren, que conectará con los aparcamiento actuales de las playas y contará con 230 plazas. Iniciativa que se enmarca dentro de la idea de mejorar los accesos y servicios en las playas de Carranques y Les Huelgues, que mantendrán su carácter público.

Establece también el plan el libre uso peatonal de los viales inferiores y favorece la construcción de espacios para peatones, restringiendo el uso de vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo.