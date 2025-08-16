El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Carreño, delante del edificio que prevé transformar en un albergue y parte de los terrenos de la primera cesión. S. G. A.
Carreño

El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

Se creará junto a la bahía de Perán una amplia área recreativa, con solarium y acceso directo a través de una pasarela peatonal

Sara García Antón

Sara García Antón

Candás

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:31

La profunda transformación de Perlora y su recuperación para usos turísticos comenzará con la acción municipal. El Ayuntamiento de Carreño tiene claro qué ... hará en las parcelas que le cederá el Gobierno regional, titular hasta ahora de la totalidad del complejo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante