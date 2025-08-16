El Consistorio de Carreño abrirá en Perlora un albergue público, con cafetería y restaurante

La profunda transformación de Perlora y su recuperación para usos turísticos comenzará con la acción municipal. El Ayuntamiento de Carreño tiene claro qué ... hará en las parcelas que le cederá el Gobierno regional, titular hasta ahora de la totalidad del complejo.

Los terrenos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento en dos cesiones diferentes. Primero, la cesión de terreno vinculada al plan de reapertura de Perlora, que incluye el aparcamiento principal, el edificio de lavandería, la franja verde junto a este edificio y dos parcelas que van desde el puente del ferrocarril hasta el mini golf, incluyendo este último.

Hasta que el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) denominado Nueva Perlora –que acaba de ser registrado en el Consistorio por parte del Principado– entre en vigor, esa primera cesión será de uso.

Habrá otra cesión, a petición del Consistorio: la zona verde sobre la bahía de Perán y el aparcamiento anexo también serán propiedad de Carreño.

En la primera de las parcelas, el Ayuntamiento ya se prepara para acometer, en cuanto sea posible, las primeras actuaciones. El edificio de la lavandería, en una parcela de 1.200 metros cuadrados, se transformará en un albergue público, de entre 50 y 60 plazas, que estará en primera línea de mar. Habrá además una cafetería-restaurante. Todo ello rodeado de una amplia zona verde.

Aún no hay una fecha concreta para ejecutar estas obras, ya que todo este proceso implica una tramitación jurídica, pero el Ayuntamiento activará ya el proceso, que puede prolongarse unos meses, para poder empezar cuanto antes.

«Nuestra idea es que, ya que se separará de la explotación turística, es que se haga ya, cuanto antes, para que nosotros podamos actuar sobre ello y se disfrute cuanto antes» por los vecinos, indicó el regidor de Carreño, Ángel García (Izquierda Unida). Los dos aparcamientos ubicados en la entrada de Perlora serán competencia también de Carreño.

Ampliar los aparcamientos

Se mantendrán como estacionamientos y el Ayuntamiento, además, estudiará si es posible ampliar su capacidad. «No se reducirá ni una plaza de aparcamiento, al contrario», garantizó García.

Además, habrá otra parcela edificable, de unos 5.100 metros cuadrados y con una superficie edificable de unos 1.100 metros cuadrados, incluida en esta primera cesión. Aquí, el Ayuntamiento estudiará «con calma a qué destinarla». El alcalde avanzó que todo apunta a que tenga un uso social público.

La segunda cesión, que llegará más adelante, se centra en una franja de más de 10.000 metros cuadrados junto a la bahía de Perán, «que queremos convertir en una gran área recreativa verde», con una pasarela peatonal que la conecte directamente con el paseo marítimo. Y en otra parcela dotacional de zona verde de unos 3.000 metros cuadrados, en primera línea de mar, «crearemos una especie de solarium o playa verde con todos los servicios».

El Ayuntamiento, entre las diferentes parcelas, logrará más de 30.000 metros cuadrados que serán «un pulmón verde»

También contará en esa zona el Consistorio de una parcela dotacional de unos 3.900 metros cuadrados que se transformará en un gran parque infantil «donde las familias puedan venir con sus hijos y disfrutar del maravilloso entorno».

En definitiva, más de 30.000 metros cuadrados «que convertiremos en un pulmón verde, de ocio y disfrute para nuestros vecinos y sobre los que sólo Carreño decidirá». Además, garantizó, independiente de quién asuma la concesión que establecerá el Principado para la gestión turística del resto de Perlora las zonas verdes y playas del complejo seguirán siendo públicas; «explote quien explote el complejo turístico».

El diseño de esas cesiones es, destacó el alcalde, «fruto de la negociación» de Carreño con el Gobierno asturiano. «Desde el principio quise que Carreño tuviera competencias y beneficio sin depender de terceros, y el gobierno regional lo aceptó. Este PEPRI nada tiene que ver con lo anterior, es ambicioso, real y muy bueno y muy favorable para Carreño», añadió el primer edil.

«Estas cesiones son fruto de la negociación con el Gobierno asturiano», destaca el alcalde de Carreño, Ángel García

«Trabajamos en silencio, con prudencia y con humildad para lograr objetivos. Un objetivo prioritario desde que llegué a la Alcaldía es recuperar la ciudad residencial de Perlora y en ello estoy y estaré hasta el final. Y otro objetivo es mejorar la fachada marítima de Candás hasta Perán y eso, obligatoriamente, incluye el paseo marítimo y la bahía de Perán», remarcó el regidor.

«Donde tengamos competencia, actuaremos directamente y donde no la tenemos, negociaremos –incidió Ángel García– para lograr ambos objetivos, que deben ir de la mano para que todo tenga sentido y uniformidad». «Es un gran proyecto, que es necesario. Y cada vez estamos más cerca», remarcó el regidor, quien no descarta la posibilidad de que los nuevos espacios que se generarán acojan actividades culturales u otro tipo de espectáculos. De momento, lo que toca es terminar de tramitar el plan Nueva Perlora para concretar el futuro de la ciudad residencial.