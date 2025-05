«Siento curiosidad por lo desconocido, no me paraliza», asegura Tom Cruise

Tom Cruise vuelve a ser la estrella en el Festival de Cannes. Tres años después de la presentación de 'Top Gun: Maverick', el actor estadounidense ... acaparó de nuevo los focos en la alfombra roja de la lujosa localidad del sudeste de Francia. El prestigioso certamen cinematográfico acogió este miércoles el visionado en primicia mundial de 'Misión Imposible: Sentencia final'. La octava película de la saga de Ethan Hunt espera repetir la fórmula de sus predecesoras -especialmente de 'Misión Imposible: Fallout', considerada como una de las mejores de esta serie de acción-: combinar el éxito en taquilla con la calidad cinematográfica.

Las ambiciones del actor y productor van de la mano de una figura clave en las cuatro últimas ediciones: el director Christopher McQuarrie. Acompañados por la inconfundible música de 'Misión Imposible', la estrella y el realizador estadounidense posaron juntos en las escaleras del Palacio de Festivales, principal sede del certamen. Esa imagen no fue un trámite. Desde que coincidieron en 2008 con 'Valkiria', en que McQuarrie hizo de guionista, ambos han trabajado codo con codo en varios proyectos, incluso 'Top Gun: Maverick'.

«Le ha dado una perspectiva (a la saga de Ethan Hunt) que es realmente única», destacó Cruise durante un coloquio con McQuarrie en una de las principales salas del certamen. Durante ese acto, celebrado pocas horas antes del visionado del filme, el director describió su visión sobre el cine: «¿Quiero ser un artista? ¿O solo alguien que se dedique a entretener a la gente? (…) Lo que intentamos hacer con Tom es una mezcla de ambas cosas».

La charla sirvió, asimismo, para que exaltaran la importancia de su complicidad artística. Esta relación ha resultado clave en la trayectoria de McQuarrie, de 56 años, con un despegue algo tardío. El cineasta recordó el fracaso comercial que sufrieron algunos de sus primeros proyectos, por ejemplo, 'Sospechosos habituales' -por la que recibió el Óscar al mejor guion original-, cuyo estreno en taquilla resultó un desastre. «Eso comportó que tuviera que dar un paso atrás y jugar en ligas menores», reconoció el cineasta. «Estuve a punto de dejarlo», admitió en el debate, donde reivindicó las salas de cine frente a las plataformas de streaming. Además, se quejó de la mentalidad demasiado competitiva de la industria cinematográfica estadounidense.

Sin figurantes

«Tom Cruise solo compite consigo mismo», defendió McQuarrie, quien elogió la versatilidad del intérprete de numerosos filmes de acción, pero también de obras de culto como 'Eyes Wide Shut' de Stanley Kubrick. El actor, de 62 años, respondió sobre cómo lo hace para prepararse para las espectaculares escenas de acción de la saga. Aún más teniendo en cuenta que es una de esas estrellas que recurren muy poco a figurantes. «Siempre he sentido curiosidad por lo desconocido» y «no es algo que me estrese ni me paralice», declaró.

'Misión Imposible: Sentencia final' es continuista respecto a la anterior entrega. Representa la segunda parte del enfrentamiento entre la agencia homónima con una inteligencia artificial villana llamada Entidad. Esta vez destacan las escenas de acción en un submarino, así como con el protagonista colgado del ala de un avión de los años 1930. El director explicó que para esas imágenes efectuaron 4.000 vuelos.

Y reveló que una de las escenas más locas, que se produce hacia el final, surgió a partir de un video que descubrió en TikTok: «Cuando se lo enseñé a Tom Cruise, le pareció gracioso y me dijo: '¿Puedo hacerlo? Le respondí que no. Pero él me insistió: 'Voy a hacerlo'». Tras haberse presentado en Cannes, sus fanes en España no deberán esperar mucho para verla en los cines: su estreno está previsto para el jueves de la semana que viene.