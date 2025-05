El Sonido Asturiano de Alex Aller conquista la vanguardia inmersiva de Cannes

El Festival de Cine de Cannes, ese microcosmos donde el lujo más deslumbrante de la Costa Azul convive con narrativas cinematográficas que a menudo ... exploran las antípodas de la opulencia, ha vuelto a abrir sus puertas. Entre los Lamborghinis y los vestidos de alta costura, entre los ecos de Ken Loach y los hermanos Dardenne clamando por la clase obrera, emerge una nueva sección que redefine la experiencia cinematográfica: Cannes Immersive. Y en este espacio de vanguardia, el talento asturiano resuena con fuerza.

Alex Aller, compositor musical y diseñador de sonido originario de Lugones, se ha convertido en protagonista destacado con su participación en 'Fillos do Vento: A Rapa', una de las obras seleccionadas para la competición de esta sección dedicada al audiovisual expandido. No está solo en esta aventura; el también asturiano Pablo Villanueva figura como uno de los directores de fotografía del proyecto, subrayando la notable presencia de la región en la élite creativa internacional.

Cannes Immersive es el nuevo patio de recreo del festival para instalaciones colectivas de realidad virtual, experiencias de realidad mixta, videomapping, obras holográficas, etc. Es aquí donde 'Fillos do Vento: A Rapa', dirigida por Brais Revalderia y María Fernanda Ordóñez Morla propone un viaje sensorial sin precedentes. La obra sumerge al espectador en la ancestral fiesta de la 'Rapa das Bestas' de Sabucedo (Galicia), un ritual crudo y físico donde hombres y caballos salvajes se enfrentan en una prueba de fuerza y legado.

La instalación toma forma a través de tres imponentes pantallas que conforman un espacio de 270 grados. Las imágenes fluyen con una continuidad hipnótica, transportando al espectador al corazón de los montes gallegos y al epicentro de la 'rapa'. El objetivo, según sus creadores, es que el público no solo observe, sino que 'habite' la experiencia, sintiendo la tensión, el polvo y el aliento de una tradición que lucha por su supervivencia cultural en una era de cambio acelerado.

Este proyecto inmersivo nació como una extensión natural de un largometraje documental que lleva más de siete años en producción. Durante el rodaje, el equipo percibió el potencial de amplificar la narrativa, implicando al espectador de una manera mucho más visceral y directa en este evento único.

El contraste temático y físico no podría ser más agudo. La obra, que evoca la niebla y el verdor de las montañas gallegas, el sudor y la rudeza de una tradición ancestral, se proyecta en los bajos del Hotel Carlton, símbolo del lujo 'cannoise' donde una noche puede costar 1500 euros. Una metáfora visual de la propia temática de la obra: la colisión entre cultura, naturaleza y una modernidad avasalladora.

El desafío sonoro de Alex Aller

Para Alex Aller, el principal reto fue trasladar la inmersión sonora que la obra requería al particular espacio físico del Carlton, donde las restricciones impedían instalar un sistema Dolby Atmos que pudiera interferir con otras piezas de Cannes Immersive. La solución llegó de la mano de la tecnología: unos auriculares de alta gama desarrollados por una empresa francesa. Estos dispositivos, equipados con una brújula interna, dirigen el sonido de forma dinámica según la orientación de la cabeza del espectador dentro del espacio de 270 grados, creando así un efecto ambisónico personalizado y profundamente envolvente.

'Es una historia quijotesca moderna', describe la sinopsis de la obra, 'una llamada sensorial a sentir lo que está en juego cuando la cultura, la naturaleza y la modernidad chocan'. Y el sonido de Aller es crucial para tejer esa atmósfera. Representado por la prestigiosa Wise Music –hogar de figuras como Philip Glass o Hildur Guðnadóttir–, el asturiano ha volcado su talento en evocar la esencia de la 'rapa'.

La trayectoria de Aller incluye hitos recientes como la banda sonora original para 'This was meant to find you' del dúo coreográfico 'Recuerdo número 7', presentada en la Biennale di Venezia 2024, y la música para la ceremonia de apertura de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Ginebra. Su compromiso con el sonido va más allá de la composición, siendo miembro activo de la ONG Sound Earth Legacy, dedicada a la preservación de paisajes sonoros naturales. En 2024 lanzó 'Transmutation', su tercer álbum de estudio, en colaboración con la violonchelista Margarida Mariño, estrenado en el WOS Festival de Santiago de Compostela. Ha presentado su trabajo en escenarios de la talla de la Milan Design Week o el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.

'Fillos do Vento: A Rapa' no es solo una proeza técnica; es un manifiesto. Busca defender la pervivencia de la fiesta y de los modos de vida tradicionales frente a las amenazas del capitalismo contemporáneo, simbolizadas, entre otras, por la proliferación de parques eólicos en los territorios que son el hogar de estos caballos salvajes.

La presencia de Aller y Villanueva en Cannes Immersive no solo pone el foco en su talento individual, sino que también sirve de inspiración y testimonio del potencial creativo asturiano en las plataformas más innovadoras y exigentes del panorama audiovisual mundial. En la ostentosa Cannes, la fuerza ancestral de Galicia, filtrada por la sensibilidad y técnica asturiana, ha encontrado una nueva y poderosa voz.