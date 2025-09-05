El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las imágenes captadas en Teverga sirven para relatar esa forma de vida y trabajo.

La vida en la braña se hace documental

El Festival La Favorita acoge hoy el estreno de El semblante', una cinta de 70 minutos que desde Teverga cuenta el tránsito del ganado en primavera y otoño

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:04

Hoy ve la luz. Han sido más de cinco años de empeño, de trabajo por amor a la naturaleza, a la tradición, al arte, ... a documentar un pasado que todavía está muy presente y que, con un poquito más de ayuda, podría tener futuro. Hoy en el marco del festival La Favorita de Xuan Bello en Luarca se estrena 'El semblante', un documental de 70 minutos de duración que firma Juanjo Menéndez y que, desde Teverga como punto de referencia, se adentra en la vida de los ganaderos que suben a sus animales a las brañas cuando llega la primavera.

