Vince Gilligan prepara una película sobre 'Breaking Bad' 01:20 Aaron Paul y Bryan Cranston, en una escena de 'Breaking Bad'. / E. C. Durará dos horas, pero no está claro si se estrenaría en los cines o si se emitiría en televisión EFE Los Ángeles Miércoles, 7 noviembre 2018, 23:27

El creador de 'Breaking Bad', Vince Gilligan, está preparando una película sobre esta aclamada serie televisiva que protagonizó Bryan Cranston durante cinco temporadas, informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter. Por el momento no se conocen demasiados detalles de este proyecto en el que Gilligan sería productor ejecutivo, escribiría el guión y, tal vez, también se sentaría en la silla del director.

Según The Hollywood Reporter, esta película tendría una duración de dos horas, pero no está claro si se estrenaría en los cines o si se emitiría en televisión. Todavía no tiene título confirmado, aunque el proyecto se está desarrollando con el nombre provisional de 'Greenbrier'. Tampoco se sabe si sería una precuela de 'Breaking Bad', como la serie ahora en antena 'Better Call Saul', o si se trataría de una secuela.

De la misma forma, no hay certeza por el momento de si Bryan Cranston y Aaron Paul, las dos estrellas de 'Breaking Bad', aparecerían en esta cinta. Ganadora de un Globo de Oro y dos Emmy a la mejor serie dramática, 'Breaking Bad', que está considerada como una de las mejores producciones televisivas de la historia, giraba en torno a la transformación de un profesor de química que, tras ser diagnosticado de cáncer, se convierte en narcotraficante.