Ciudades con futuro

Futuro en Español reflexiona sobre la transformación digital como motor de desarrollo TERI SÁENZ Logroño Miércoles, 24 octubre 2018, 00:52

Las ciudades de hoy ya son pasado. Y las que no asuman el reto de su digitalización, declinarán. Entre los múltiples desafíos a los que se enfrentan los territorios destaca la adaptación tecnológica. Que el andamiaje de servicios y prestaciones que requieren sus habitantes se construya sobre las bases de una gestión integral. Mayores oportunidades, optimización de los recursos exprimiendo las posibilidades que ofrece la conectividad. Ciudades modernas en el sentido de la innovación que no sólo no descuiden el corazón de sus gentes, sino que haga bombear las sinergias cotidianas todavía con mayor fuerza. Un reto, además, global. Ajeno a las fronteras. Homologable (e irrenunciable) a ambos lados del Atlántico.

Futuro en Español pone sobre la mesa el debate sobre lo que ya no es una opción, sino una necesidad. Y lo hace con un puñado de los mayores expertos en la materia. Desde la experiencia de los gestores que ya están implementando este tipo de mejoras. Y también desde el ángulo de los más reputados teóricos en una línea de reflexión que la cita promovida por Vocento pone en vanguardia. En el bloque de quienes llevan las riendas de la transformación de las poblaciones que dirigen, modelos como el que Alberto Paredes trae desde Argentina. El intendente de la Ciudad de La Rioja no sólo confirma su apuesta por la mejora de la calidad de vida de sus vecinos a través de la implementación de nuevas tecnologías y soluciones eficientes, sino cuáles deben ser los epítetos de esa tecnificación: colaborativa, inclusiva, sustentable. Con fórmulas de trabajo público-privado y aplicaciones móviles tales como las que ya disfrutan en la Ciudad de La Rioja.

Alcaldes y analistas La nómina de participantes en la segunda jornada del evento reúne algunas de las voces más autorizadas en el desarrollo de territorios inteligentes. Junto a David Luna, destaca la presencia de Elena Pisonero (Hispasat), además de la exviceministra de Economía Digital del Gobierno de Colombia, Juanita Rodríguez, o el experto en telecomunicaciones de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Mauricio Agudelo, entre otros. Por el lado de la gestión, junto a Alberto Paredes comparecerán la regidora de Logroño, su homólogo de Guadalajara o el consejero de Administración Pública del Gobierno de La Rioja.

En el plano de cómo debe ser ese cambio, nombres de referencia como David Luna. El exministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia que tras una dilatadísima carrera política estudia ahora en el prestigioso Michigan Technological University becado para desarrollar nuevas herramientas educativas y de desarrollo digital. Pero, ¿cómo debe ser el futuro de esas ciudades inteligentes? «Como ellas mismas se sueñen e imaginen», concreta Luna llamando a la coparticipación de las respectivas ciudadanías en ese planteamiento. Una ciudad que apuesta por ser verde, otra como referente turístico y otra un polo de desarrollo de las industrias creativas. Cada cual con retos propios y herramientas compartidas para asumirlos como el Big Data, el Internet de la cosas, la inteligencia artificial. «La seguridad, la movilidad, el medio ambiente y el mismo urbanismo pueden encontrar en estas tecnologías grandes aliadas para el desarrollo de soluciones innovadoras», advierte David Luna.