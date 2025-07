Comic-Con Málaga replicará el «alma» de San Diego con la emblemática 'Artists' Alley'

Paco Griñán Málaga Martes, 1 de julio 2025, 10:05 Comenta Compartir

San Diego Comic-Con Málaga ya ha comenzado a lanzar sus grandes nombres. Y las primeras estrellas llevan la firma de las todopoderosas DC Cómics y Marvel con el editor y director creativo Jim Lee y la ilustradora japonesa Peach Momoko, respectivamente. La persona que está detrás de las visitas de estos invitados especiales es Óscar Giménez, comisario y curador de ilustración y cómic de esta convención internacional que, por primera vez, da el salto a Europa para celebrarse en la capital de la Costa del Sol entre los próximos 25 y 28 de septiembre. Así, el responsable destaca que, como han demostrado los primeros cabezas de cartel, el cómic será el «corazón» de este evento que replicará el «alma» de San Diego, cuyo éxito se basa en el contacto entre los aficionados y los creadores. Por ello, la edición malagueña también contará con una de las grandes señas de identidad de la comic-con, el 'Artists' Alley' -Callejón de los Autores-, donde los lectores tendrán acceso directo a dibujantes y guionistas.

«No estamos ante un festival al uso, por lo que es importante no perder el alma de San Diego Comic-Con ni olvidarnos de que el origen de esta convención fue un grupo de fans que decidió llevar a cabo un festival y unos encuentros con los autores hace más de medio siglo», explica a SUR Giménez, que añade que, a imagen y semejanza del original californiano, la edición de Málaga se ha concebido «para el público y los autores, para los fans y los artistas, y dentro del programa el cómic tendrá la presencia que se merece». «La novedad del modelo que queremos traer es el vínculo y la cercanía que se tiene con el fan y el contacto directo con los autores», remarca.

De esta forma, la convención que se celebrará en septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos, replicará uno de las indiscutibles emblemas de esta convención, el 'Artists' Alley', un 'callejón' que en San Diego se encuentra precisamente al final del pabellón de exposiciones -el público tiene que pasar por todos los expositores antes de llegar a este espacio principal- y es uno de los grandes reclamos del evento por el acceso directo a los creadores de cómics. «Es una zona que, más allá de la firma de ejemplares, los artistas están expuestos al fan, lo tienes delante y puedes tener una charla. No todos los autores lo van a hacer, pero vamos a potenciar esa interacción en esta primera edición con la idea de que crezca en los siguientes años», sostiene Giménez.

No solo autores extranjeros

En este sentido, el responsable del vertical de cómics dentro del evento señala que la lista de invitados y de asistentes al 'Artists' Alley' no solo contará con grandes nombres extranjeros. «Vamos a tratar de dar una perspectiva lo más comprensiva posible del panorama del cómic, no solo internacional, sino también europeo, andaluz y local por lo que nuestra propuesta es satisfacer al mayor número de personas posible», asegura el curador de la comic-con, que añade que la programación busca una «coherencia interna» y el «equilibrio», por lo que no se trata solo de «nombres golosos» -caso de los ya anunciados Jim Lee y Peach Momoko-, sino también «una presencia nacional muy potente». Aunque cuando le pedimos algún nombre, se muerde la lengua y se disculpa porque todavía no toca: «Más adelante».

Lo que sí explica es que la elección de Málaga no ha sido casual y que determinará incluso la programación. «Somos conscientes de donde estamos y tenemos presente el talento local que es mucho», manifiesta Óscar Giménez que añade que la elección de la primera sede europea de la comic-con «no es arbitraria ya que la ciudad tiene muchísimas cualidades que encajan muy bien en el propio espíritu de San Diego, una de esas urbes americanas que se siente europea por el tipo de vida y cultura»

Por el momento, la unión de la marca y de Málaga no ha podido salir en mejor posición de partida ya que las entradas se han agotado para las jornadas de viernes a domingo, por lo que en estos momentos solo hay tickets disponibles para el día inaugural (jueves 25). «Las primeras que se agotaron fueron las del sábado, pero la programación va a tener todos los días grandes invitados y puntos de interés», avisa Giménez sobre un evento que tratará de que los asistentes no vivan una visita, sino una «experiencia».

En este sentido, el comisario, que también es ilustrador, confiesa que los tebeos, la novela gráfica y todas sus variantes serán la espina dorsal del esperado evento y, por ello, los primeros nombres «bomba» han sido Lee y Momoko. «El cómic es el corazón de la comic-con», refuerza la idea Giménez, que además expone la centralidad del género y su gran relación con el resto de categorías del evento: cine, televisión, series, videojuegos, juegos de mesa, animación, cosplay… Y se lleva esa conexión a los propios destinatarios de la convención. «En realidad todo forma parte de un mismo universo porque el fan del cómic es también a la vez un cinéfilo y un amante de los videojuegos, así que está todo relacionado», avanza el experto que concluye con un compromiso que es el objetivo de esta primera edición: «Ligar todos esos contenidos es el reto mayúsculo de esta primera edición».