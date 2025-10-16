El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El auditorio avilesino acogió a estos dos consagrados actores, que repetirán hasta el domingo. Paloma Ucha

Lección magistral de Darín y Andrea Pietra en el Niemeyer

El público del auditorio avilesino se rinde ante el talento interpretativo desplegado en la primera función de la obra 'Escenas de la vida conyugal'

Pablo A. Marín Estrada

Pablo A. Marín Estrada

Gijón

Jueves, 16 de octubre 2025, 09:03

Comenta

Un auditorio del Centro Niemeyer de Avilés lleno hasta la última fila recibía uno de los grandes montajes en cartel del panorama nacional, la ... función 'Escenas de la vida conyugal' dirigida por la gran dama del teatro argentino, Norma Aleandro, y protagonizada por dos de los actores más talentosos de ese país: Ricardo Darín y Andrea Pietra. El aforo completo acompañará al resto de las representaciones que se prolongarán hasta el próximo domingo con la excepción de algunas localidades de visibilidad reducida. No es para menos: ver en acción al tándem Darín-Pietra en una de las obras maestras del sueco Ingmar Bergman y movidos sutilmente por los hilos de la extraordinaria Aleandro, no es un espectáculo que se vea todos los días.

