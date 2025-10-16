Lección magistral de Darín y Andrea Pietra en el Niemeyer

Un auditorio del Centro Niemeyer de Avilés lleno hasta la última fila recibía uno de los grandes montajes en cartel del panorama nacional, la ... función 'Escenas de la vida conyugal' dirigida por la gran dama del teatro argentino, Norma Aleandro, y protagonizada por dos de los actores más talentosos de ese país: Ricardo Darín y Andrea Pietra. El aforo completo acompañará al resto de las representaciones que se prolongarán hasta el próximo domingo con la excepción de algunas localidades de visibilidad reducida. No es para menos: ver en acción al tándem Darín-Pietra en una de las obras maestras del sueco Ingmar Bergman y movidos sutilmente por los hilos de la extraordinaria Aleandro, no es un espectáculo que se vea todos los días.

El resultado sobre las tablas que disfruta el público está a la altura de las expectativas creadas por la conjunción de todos esos genios unidos para una función única. Esa es la grata impresión que deja esta nueva vida que le da Norma Aleandro al texto adaptado por Fernando Masllorens y Federico González del Pino de una creación de Bergman nacida como miniserie para la televisión de Suecia y que tras el descomunal éxito que tuvo como tal iría creciendo con alma propia desde entonces, primero en formato cinematográfico y luego teatral, de la mano de su autor original. El salto a los escenarios de Buenos Aires, con Aleandro protagonizando la función junto al actor Alfredo Alcón, tuvo la acogida merecida y el relevo lo tomarían a partir de 2013 los actuales intérpretes, que desde entonces no han dejado de cosechar ovaciones por su trabajo.

Manteniendo una exquisita fidelidad a Bergman, la versión que materializan Darín y Pietra cuenta con el acierto de subrayar la clave de comedia que tiene la historia de esta pareja desde su enamoramiento inicial y la convivencia hasta la ruptura de la pasión. La secuencia de estas escenas se extiende en el tiempo sin perder ritmo y agilidad en ningún momento.

El actor que da vida al personaje de Juan nos muestra a un intérprete que para muchos espectadores está asociado a su magnética seducción en el cine, pero que en un escenario exhibe un dominio total de cada palabra, gesto o detalle puesto al servicio de la dramaturgia, y su compañera, en el papel de Mariana, consigue lo que parece imposible: estar en idéntico nivel de excelencia artística. Ambos dan una magistral lección de cómo atrapar a un teatro entero en la magia de su ficción.

Enormes Darín y Pietra, su trabajo una verdadera genialidad ajustada a la medida de las palabras del maestro Bergman, certeras y afiladas como los dardos de Eros caprichoso, al que se tributa justo homenaje en esta gran comedia. El público en pie les despidió con el calor merecidísimo a tanta maravilla.