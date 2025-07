Metrópoli, un regalo para fans y fetichistas

Un clásico imprescindible en cada edición de Metrópoli son las exposiciones sobre coleccionismo, cine, series, cómic, fantasía y los más diversos ámbitos de eso ... que se conoce en su sentido más amplio como cultura popular de nuestro tiempo. Son uno de los espacios favoritos de todo friki orgulloso de serlo y también, por supuesto, del público general de todas las edades. Su visita asegura un buen rato de entretenimiento y de satisfacción de la curiosidad de quien se adentra en ellas, gozando de las muchas sorpresas que le deparan. Y cada una de ellas tiene su propia historia tan fascinante como la que cuentan en su recorrido expositivo.

Este año, una de las primeras que se encuentran los asistentes al festival en el pabellón de Unicaja es la de 'Metrosneakers', un viaje por las zapatillas deportivas, las coloquialmente conocidas como playeros o bambas, parte ya de la historia de la moda contemporánea desde que saltaron por primera vez a las canchas a comienzos de los 70 hasta la actualidad con su uso como calzado cómodo para todas las ocasiones. La mayoría de las piezas que se exhiben no se ven todos los días en los escaparates, hay rarezas, modelos exclusivos lejos del alcance pecuniario de buena parte de los mortales o iconos absolutos para los aficionados al mundo 'sneakers'. Como complemento a la muestra, se proyectó el pasado sábado en el propio pabellón la película 'Without limits' (1978) y este viernes se pasará el documental 'Unbanned: The Legend of AJ1' (2018), sobre las célebres Air Jordan 1, auténticos iconos del baloncesto.

En el edificio aledaño, donde se ubica en la planta baja el mercadillo, la Sala Asturias del primer piso alberga dos exposiciones que harán las delicias de los aficionados al cine y la televisión más legendarios. 'Terror en miniatura', organizada por El Hombre del Sombrero, ofrece un recorrido por el género de terror en la gran pantalla a través de escenas recreadas en dioramas, en las que no falta el mínimo detalle. El viaje comienza con los clásicos del cine mudo: 'El Golem' o 'Nosferatu', pasando por los primeros taquillazos de la Universal –'Drácula', 'La Momia' o 'La novia de Frankenstein'– hasta llegar a los 70 con filmes míticos como 'El exorcista' o 'La matanza de Texas'. La otra muestra 'Tesoros de Hollywood', comisariada por Carlos Chardí (Yesterday & Today Producciones), es un regalo para los fetichistas y para cualquier aficionado a las grandes sagas y títulos: un casco de 'Star Wars' con las firmas de 25 actores de la trilogía clásica; la chupa de Travolta en 'Grease' firmada por él, Olivia Newton John y el director del film; la guitarra autografiada de Michael J. Fox en 'Regreso al futuro', o los guantes y los calzones de Rocky, con la firma de Silvester Stallone y de Ivan Drago, entre otras joyas.

Con muestra propia, se recrea el mundo del rey de los superhéroes, el mismísimo Superman, en la exposición ubicada en el Pabellón Sabadell, donde se exhiben más de una treintena de portadas de sus aventuras dibujadas desde sus orígenes, a finales de los años 30, hasta el presente. Una buena oportunidad para conocer la evolución del personaje y de su mundo en las viñetas.

La última de las muestras, rinde tributo al coleccionista y emprendedor asturiano Pablo Vena, fallecido de forma repentina el verano pasado en la Feria de Muestras y al que se recuerda aquí a través de una relevante exposición de personajes icónicos en miniatura.

No se las pierdan. Tendrán una visión distinta y algo más rica de todos los alicientes que ofrece esta nueva edición de Metrópoli.