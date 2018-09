«'Fuenteovejuna' ha supuesto un punto de inflexión para la Ópera de Oviedo» Javier Menéndez, frente al Teatro Campoamor. / ÁLEX PIÑA «Acabamos de abrir un camino que no se debe cerrar, hay que hacer más estrenos y aportar títulos al repertorio» Javier Menéndez Director general y artístico de la Ópera de Oviedo JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 17 septiembre 2018, 01:46

Hace quince años, Javier Menéndez pasó a ocupar el puesto de director general y artístico de la Ópera de Oviedo. Hace cinco, comenzó a liderar un proyecto pionero para esta institución: poner en marcha el estreno mundial de una ópera. La síntesis del trabajo que supuso la creación de 'Fuenteovejuna' se ha podido ver durante la última semana en el Teatro Campoamor.

-¿Contentos con el resultado?

-Estamos mucho más que contentos, mucho más. Ha sido una experiencia maravillosa que marca un punto de inflexión en la trayectoria de la Ópera de Oviedo.

-¿Qué supone para el futuro de la institución?

-Haber afrontado un estreno mundial con grandísimo éxito te dice por dónde hay que ir, acabamos de abrir un camino que no se debe cerrar. Hay que hacer más estrenos. Está demostrado que la ópera está de una actualidad tremenda y que el repertorio se debe ampliar no solo con los grandes clásicos, que hacen falta en la ópera de Oviedo, sino también aportando nuevos títulos a la historia de la ópera. 'Fuenteovejuna' es un título que merece estar en el repertorio. Creo que tenemos que trabajar en ese camino, buscando un equilibrio, pero sin duda con empresas de este tipo.

-¿Piensan ya en nuevo proyecto similar a este?

-Estamos empezando a pensar, porque lleva mucho tiempo poner en marcha algo de este tipo. Tenemos esa intención, incluso he hablado con Jorge Muñiz (compositor de 'Fuenteovejuna') de que tenemos que ponernos a pensar con él en otras cosas. Además, hay otros proyectos que posiblemente fructifiquen, aparte de Jorge Muñiz.

-¿Como cuáles?

-No se puede anticipar, no vaya a ser que no salgan adelante.

-¿La línea será similar?

-Posiblemente sí. La historia de la literatura española, el Siglo de Oro en particular, da unas posibilidades tremendas. Valdría la pena centrarnos en ese tipo de piezas de teatro, pero hay tantas que ahora no se puede concretar ninguna. Seguramente sea una fuente muy válida de nuevos argumentos para óperas.

-¿El siguiente estreno mundial se va a demorar tanto?

-Este tipo de proyectos requieren una planificación muy grande. Quizá se podría acortar el tiempo, pero mínimo serían tres años, aunque pensaría más en cuatro. Para un teatro como la Ópera de Oviedo no es fácil poner en marcha este tipo de obras y más con el listón tan alto que nos acabamos de poner con 'Fuenteovejuna'.

-¿Cómo ha percibido la respuesta del público?

-Muy entusiasta. Llevo quince años en Oviedo y he vivido éxitos importantísimos con títulos que se salen del repertorio habitual, pero con 'Fuenteovejuna' ha sido algo muy especial. Sobre todo cuando tienes al compositor y al libretista en el teatro, salen a saludar y reciben ese calor del público. Y eso nunca nos había pasado, tenerlos sobre el escenario.

-¿Queda mucho para que esta ópera se vea fuera de Asturias?

-Son cuestiones incipientes, pero ahora que ya existe, que la hemos grabado, es más fácil que haya teatros que se puedan interesar. Nacho Martínez, uno de nuestros mecenas, tiene contactos en Miami y está muy ilusionado con poder llevarla allí. Le vamos a cargar la maleta de dvd's e información. Tenemos contacto con otros teatros, el sábado estuvo Córdoba, pero luego hay que ver las características técnicas. Todos los teatros que han venido, que fueron unos cuantos, han tenido una gratísima impresión y han disfrutado. Le auguro larga vida, incluso con otras producciones. Tiene un nivel altísimo de calidad musical y libreto, y tiene el respaldo del título de 'Fuenteovejuna'. Estoy seguro de que es una ópera que se va a hacer muchas veces.

-¿Reportará dividendos?

-Para la institución, lo que puede ser una fuente de ingresos es la producción, escenografía y vestuario. Económicamente, los que espero y deseo que le saquen partido son Jorge Muñiz y Javier Almuzara (libretista). En un presupuesto como el nuestro pesa muy poco. Tiene mucho más interés desde el punto de vista de lo que representa para la imagen de la ciudad y de la institución. Hemos tenido producciones en Tel Aviv, Philadephia, y eso es lo importante.

-¿Han subido un escalón con esta creación?

-Hemos hecho cosas muy importantes, pero tan importantes como estrenar una ópera no lo habíamos hecho nunca. No hay muchos teatros en España, el Liceo de Barcelona, el Teatro Real y poco más, a un nivel de ópera de estas dimensiones. Hemos asumido un riesgo que creo que una institución cultural está obligada a asumir, intentar acometer proyectos que deben marcar la historia de la Ópera de Oviedo y de la ópera mundial.