Jaime Herrero se revela en plenitud por partida doble

Un ser un único, un artista singular, un hombre errante, un Clarín pictórico que nunca tuvo el reconocimiento que mereció. Ahora, Jaime Herrero (Gijón, 1937- ... Oviedo, 2020) se revela al completo a partir del martes en Oviedo –su ciudad en realidad, en la que meció sus días junto a Madrid y París, por mucho que naciera en la plena guerra mirando al mar– y lo hace por partida doble: en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en la Universidad de Oviedo. En la Casa Oviedo Portal se exhibirán dieciocho obras que sirven de antología de su producción pictórica, que abarca del expresionismo de los inicios hacia una pintura más liviana, hacia el color, el entusiasmo o desaliento. A esas 18 se suma el tríptico 'Sobre una guerra civil' que se halla en la sala 24 de la ampliación de forma permanente. En la Universidad se exponen el resto de trabajos, hasta llegar a sumar 65 obras seleccionadas por Luis Feás, que le comisarió en vida y ha transitado de manera gozosa este proceso de mostrarlo ahora. En el Bellas Artes se quedará hasta febrero; en la Universidad, solamente un mes.

«Es la exposición que Jaime se merecía», cuenta Feás, que recuerda que de su mano en 2006 se montó una antológica en los bajos del Campoamor y con su última gran serie, 'Los refugios', recorrió en 2009 Castilla y León y se exhibió en 2021 también en la Universidad. «Es gozoso este trabajo porque significa el reconocimiento que él pedía, él falleció con 83 años y al final le faltó el reconocimiento», concluye Feás. El Clarín plástico asoma en Oviedo para recuperar los grandes lienzos que hizo para los Cines Clarín de Oviedo, que se hallaban en el Revillagigedo tras ser adquiridos por Cajastur. Estarán en el edificio de la Universidad junto a otras obras que lo vinculan a la institución académica asturiana y lo que le unió con Clarín. Pero no solo eso: también se muestran retratos de su mujer o de Juan Cueto y trabajos relacionados con grandes revistas de la época. A las obras pictóricas se suman algunas delicias, como un fototipo de 'Asturias Semanal' del año 1977.

