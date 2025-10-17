El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

'Entrada de Cristo en Gotham', 2009.
Exposición en el Museo de Bellas Artes de Asturias y la Universidad de Oviedo

Jaime Herrero se revela en plenitud por partida doble

El Museo de Bellas Artes de Asturias y la Universidad de Oviedo muestran a partir del martes 21 de octubre al creador fallecido en 2020 y nunca suficientemente reconocido

M. F. Antuña

M. F. Antuña

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 09:29

Comenta

Un ser un único, un artista singular, un hombre errante, un Clarín pictórico que nunca tuvo el reconocimiento que mereció. Ahora, Jaime Herrero (Gijón, 1937- ... Oviedo, 2020) se revela al completo a partir del martes en Oviedo –su ciudad en realidad, en la que meció sus días junto a Madrid y París, por mucho que naciera en la plena guerra mirando al mar– y lo hace por partida doble: en el Museo de Bellas Artes de Asturias y en la Universidad de Oviedo. En la Casa Oviedo Portal se exhibirán dieciocho obras que sirven de antología de su producción pictórica, que abarca del expresionismo de los inicios hacia una pintura más liviana, hacia el color, el entusiasmo o desaliento. A esas 18 se suma el tríptico 'Sobre una guerra civil' que se halla en la sala 24 de la ampliación de forma permanente. En la Universidad se exponen el resto de trabajos, hasta llegar a sumar 65 obras seleccionadas por Luis Feás, que le comisarió en vida y ha transitado de manera gozosa este proceso de mostrarlo ahora. En el Bellas Artes se quedará hasta febrero; en la Universidad, solamente un mes.

