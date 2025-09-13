La exposición 'Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España' llegará el 26 de septiembre a Oviedo y se prolongará ... hasta octubre, cuando la ciudad acoja la ceremonia de los Premios Princesa y se cierre así el camino que inició el pasado año en el Palacio Real de Madrid. En su coordinación está el marqués de San Adrián, José María Sanz-Magallón Rezusta, miembro del Consejo de la Diputación de la Grandeza y secretario de la Fundación de Nobleza Española.

–¿Qué implicaciones considera que tendrá esta exposición en la sociedad?

–Hemos tratado de resaltar y dar a conocer la labor del Rey a lo largo de estos diez años en sus diferentes facetas y creemos que ha tenido ya un impacto muy alto, porque ha sido vista por medio millón de personas. Oviedo va a ser la decimocuarta ciudad y la última, porque era importante hacerlo en cercanía con las fechas de los Premios Princesa de Asturias.

–¿Cree que en estos diez años ha cambiado la percepción pública de la Corona?

–Yo creo que sí, por la labor impecable que están haciendo los Reyes, que está siendo muy apreciada por la sociedad. Se ve, por ejemplo, que están apoyando a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de desastres naturales; a los deportistas españoles, al mundo de la cultura, a las fuerzas armadas, y teniendo un gran papel en la cooperación internacional. Realmente hay una agenda muy intensa y muy rica.

–¿Cómo ha sido el trabajo con Patrimonio Nacional y con los comisarios?

–Los comisarios eran una parte fundamental, teníamos que tener expertos en dos ámbitos: por un lado, en el histórico, y ahí contamos con el asturiano Enrique Moradiellos, Académico de la Historia, catedrático en la Universidad de Cáceres y experto en historia contemporánea. De ahí surgieron las 50 fotografías, aproximadamente, más representativas. Y también era muy importante ver cómo se podían representar, porque se trataba de que fuera una exposición vistosa y atractiva para el público. Para eso contamos con otro académico, en este caso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Publio López Mondéjar, junto con una editora gráfica. Creo que ha quedado una exposición que recoge y que transmite muy bien la variedad enorme de servicios que ha ido prestando la familia real a nuestro país y cómo ha estado siempre muy en sintonía y acompañando a la sociedad española.

–Estará hasta octubre en Oviedo. ¿Qué balance prevé al clausurarla aquí?

–Los comentarios han sido siempre muy positivos, las personas a lo mejor no eran conscientes de que se llevaban a cabo esas actividades que no siempre tienen suficiente reflejo en los medios de comunicación y no siempre llegan a la gente. También a nivel institucional creo que ha sido muy importante, porque se ha demostrado el enorme cariño y apoyo que hay en todas las instituciones a la Corona.

–¿Hay algún momento a nivel personal que se lleve usted de este proceso?

–La inauguración en el Palacio Real, con la presencia y presidencia de Sus Majestades los Reyes, fue como el gran final de una etapa. No ha habido ningún momento en que pensase que esto no iba a salir, se ha trabajado con muchísima ilusión y profesionalidad por parte de los comisarios, de Patrimonio Nacional, del museógrafo. Ha sido un trabajo muy agradable, pero evidentemente, en el momento en que se produce la inauguración y es un éxito, hay una enorme satisfacción. Pero eso fue solo el pistoletazo de salida, también han sido muy gratificantes cada una de las inauguraciones en las 13 ciudades que llevamos antes de la próxima y última, que será Oviedo.