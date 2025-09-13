El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El marqués de San Adrián, frente a una imagen de la muestra en la que se ve a la Princesa. E. C.

José María Sanz-Magallón Rezusta, marqués de San Adrián

José María Sanz-Magallón Rezusta, marqués de San Adrián: «El Rey está muy en sintonía con la sociedad»

José María Sanz-Magallón ha coordinado la exposición que celebra los 10 años de Felipe VI en el trono y que se inaugura el próximo 26 en Oviedo

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Sábado, 13 de septiembre 2025, 14:06

La exposición 'Felipe VI. Una década de la historia de la Corona de España' llegará el 26 de septiembre a Oviedo y se prolongará ... hasta octubre, cuando la ciudad acoja la ceremonia de los Premios Princesa y se cierre así el camino que inició el pasado año en el Palacio Real de Madrid. En su coordinación está el marqués de San Adrián, José María Sanz-Magallón Rezusta, miembro del Consejo de la Diputación de la Grandeza y secretario de la Fundación de Nobleza Española.

