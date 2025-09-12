Oviedo acogerá una gran exposición sobre el reinado de Felipe VI

I. Barea Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:42 Comenta Compartir

Era 2014 cuando se abría una nueva etapa en la corona española con el reinado de Felipe VI y ahora, más de una década después, una exposición llegará a Oviedo para conmemorar este período con más de veinte fotografías y un vídeo en el que se muestran algunos de los momentos más destacados de Don Felipe como Rey, como su proclamación por las Cortes Generales o la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, junto con imágenes de carácter familiar; entre ellas, el último posado de los Reyes con sus hijas en los jardines del Campo del Moro.

La muestra, que lleva el título 'Felipe VI: una década de la historia de la Corona de España', está organizada por la Diputación de la Grandeza y la Fundación Cultural de la Nobleza Española, con la colaboración de la Fundación Princesa de Asturias, y finalizará su recorrido en Asturias tras haberse inaugurado en el Palacio Real y haber pasado por lugares tan emblemáticos como la Alhambra o el Alcázar de Sevilla y haberse podido ver en ciudades como Granada, Soria, Zaragoza, Valencia, Ciudad Real y La Coruña, entre otras.

A partir del 26 de septiembre y hasta el 31 de octubre podrá visitarse en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas; sábados, de 10.30 a 19.00 horas, y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

Desde su inauguración por Sus Majestades los Reyes en el Palacio Real de Madrid, la exposición ha podido visitarse también en la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, la Fundación Duques de Soria, el Palacio de la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Archivo Histórico de Cáceres, el Museo de Málaga, el Palacio de la Capitanía General de La Coruña, el Almudín de Valencia, el Hospital del Rey de Melilla, la Escuela Naval de Marín o el Palacio de La Almudaina de Palma de Mallorca.

Los académicos Enrique Moradiellos y Publio López Mondéjar, especialistas en Historia y Bellas Artes respectivamente, han comisariado la exposición, que cuenta además con la colaboración de Francisco Bocanegra en la museografía.