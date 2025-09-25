El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El paleoantropólogo, ayer, durante su conferencia en Oviedo. Mario Rojas

Paleoantropólogo y codirector de Atapuerca

Juan Luis Arsuaga: «Las preguntas que nos hacemos los científicos son las que antes contestaban las religiones»

El Premio Príncipe de Asturias ofreció ayer una conferencia sobre las lecciones del pasado que podemos aplicar al presente

Inés Barea

Inés Barea

Gijón

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05

Poco se puede decir a estas alturas de una carrera como la de Juan Luis Arsuaga (Madrid, 1954), catedrático en Paleontología, codirector de Atapuerca, ... director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos y Premio Príncipe de Asturias en 1997 de Investigación Científica y Técnica junto al equipo investigador del yacimiento en el que ha desarrollado su carrera. Excelente comunicador y divulgador, cuenta además en su haber con varios libros publicados en los que habla de la vida, la muerte y la conciencia 'contada por un sapiens a un neandertal'. Ayer participó en uno de los 'coffee&break' organizados por CaixaBank en Oviedo, un evento dirigido a profesionales donde repasó algunas de las lecciones del pasado que se pueden aplicar al presente.

