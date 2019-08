Un juego de rol transformará Asturias en una república socialista soviética Portada del juego de rol asturiano. REDACCIÓN GIJÓN. Domingo, 25 agosto 2019, 01:00

Cataluña aguanta firme la represión a la huelga de octubre de 1934, el ejército nacional se divide en dos (un frente asturiano y otro catalán) y tiene menos recursos para acabar con las posiciones mineras en Asturias y el norte de León. Ante esta resistencia, la huelga general se declara en otras ciudades españolas. El Gobierno de Lerroux congela las posiciones en el frente asturiano para poder reprimir los disturbios y el Gobierno revolucionario de Asturies, al mando de Belarmino Tomás -tal día como ayer se cumplieron 82 años de la famosa declaración de independencia del Consejo Soberano de Asturias y León-, viendo que la situación es insostenible, pide el ingreso en la URSS. Stalin acepta y el destino de Asturies cambia para siempre.

Este es el presupuesto de un juego de rol en ciernes que se desarrolla en una línea histórica en la que hay pocos cambios a nivel mundial, pero sí para Asturias, que pasa a ser una república socialista soviética más.

Bombardeada por la Luftwaffe desde 1941 a 1944 y hasta con un desembarco nazi en la playa de Xagó, la Asturias de 1970, año en el que se ambienta el juego de rol 'Después de Octubre', tiene poco que ver con la que tenemos hoy: Mieres es el Hollywood socialista y ya no se llama Mieres del Camín, sino Mieres del Camín a Socialismu, como le pasa a Grau, que ya no es Grau sino Belarminograu. Xixón tiene una base de submarinos nucleares, hay una central nuclear en Navelgas, en el conceyu de Tinéu, y Asturias no es gobernada por la Junta General, sino por el Soviet Supremo. El Aeropuerto de Santiago del Monte es una base militar repleta de Mig-25 y los vuelos a Asturias van a Llanera, donde está el Aeropuerto Internacional Aida de la Fuente-Uviéu. La cooficialidad es entre el asturiano y el ruso.

'Depués d'Ochobre' plantea un juego en el que los jugadores son agentes del KGB que tienen que descubrir espías americanos, franceses, británicos y hasta franquistas en las ciudades y pueblos de Asturias, o bien darle la vuelta y permitirles que sean agentes enemigos infiltrados en suelo soviético/asturiano, exiliados españoles o miembros de las fueras especiales soviéticas.

Un juego de rol que es autoeditado (el primero en asturiano y que también tendrá traducción al castellano) y que no cuenta con ningún tipo de subvención, por lo que el próximo 5 de octubre se presentará la campaña de 'crowdfunding' coincidiendo con el 85 aniversario de la Revolución de Octubre.

En ella, las personas que quieran apoyarlo y comprarlo, podrán hacer donativos y recibirlo cuando se edite, además de objetos e ilustraciones de la 'Asturies soviética'. Solo de esta manera el proyecto será viable.

El juego ha sido escrito por el novelista asturiano Nicolás Bardio -actualmente, el novelista más joven en lengua asturiana, autor de la novela policiaca 'Sol Reló' y de la novela ucrónica 'Cuando ensamen les abeyes'- y contará con ilustraciones de Xon de la Campa, que ilustró ya otras obras como las traducciones al asturiano de 'La Celestina' o 'Drácula'.