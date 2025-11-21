El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Basim Khandaqji. E. C.

El arqueólogo detrás de la máscara

Hoja de Lata publica la novela con la que el joven autor palestino Basim Khandaqji ganó escribiendo desde la cárcel el máximo galardon de las letras árabes

Igor Paskual

Igor Paskual

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

La literatura de cárcel resulta estremecedora porque uno se imagina las condiciones bajo las que están concebidas esas obras. Sin ir más lejos, el autor ... de esta novela la ha escrito clandestinamente en una cárcel israelí donde está condenado a cadena perpetua por la justicia hebrea, siempre de tan dudoso proceder. No resulta fácil leerla sin tener en cuenta el contexto y las terribles circunstancias. ¿Funcionaría igual si el autor fuese un chico blanco de una ciudad de la Europa occidental?

