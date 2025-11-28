«En contraposición a tener razón, que es algo que se juzga, la verdad te libera»

El profesor de Filosofía y columnista de este diario Francisco de Borja Santamaría presenta este sábado (18 horas) en el salón de actos de ... la Biblioteca Jovellanos, con el Ateneo Jovellanos y de la mano del periodista José Javier Medina, su libro '101 Leds. Luces para vivir', un compendio de aforismos en los que destila su aguda mirada a la realidad.

Sobre lo que ha querido plasmar en sus páginas, el autor desvelaba a EL COMERCIO que «el libro es una recapitulación de reflexiones muy pegadas a la vida y a la experiencia, más allá de un marco filosófico o ideológico. Juicios que sirven o me han ido sirviendo de luz a la hora de enfocar algo, cómo tomar una decisión o cómo ves que funcionan las cosas. Son como lucecitas pequeñas, pero eficientes, de ahí lo de 'leds', no grandes construcciones intelectuales, sino aforismos breves, donde la forma literaria también es importante, además de la reflexión».

En cuanto a los temas que abordan, Santamaría señala el de «la verdad en contraposición al de tener razón, es decir la verdad, como algo que en vez de ser algo que se juzga, que eso podría ser tener razón, te libera. En ese sentido hay un aforismo en el que digo que »quien tiene razón tiene muy poco«. Otra de las cuestiones sobre las que pone el foco, es la moralina: »Me revienta ver que los debates políticos son cada vez más moralizantes, todo se hace en términos de bueno o malo y somos buenos y malos. Al final es no optar por la verdad. Y digo en un aforismo que «cuando no tenemos mejores ingredientes para una conversación, le ponemos moralina». La nostalgia ocupa otro lugar destacado: «Creo que hace un flaco valor al ser humano echar de menos cosas del pasado, porque seguro no son tan bonitas como las vemos ahora, y sobre todo nos frena el futuro, nos quita las alas», apunta Santamaría. Hoy hablará de todo ello en la presentación de su libro.